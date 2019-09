Börse: Fortschritte bei internationalen Handelstreits

Das Handelsabkommen zwischen Japan und den USA öffnet den japanischen Markt für mehr Waren aus den USA wie z.B. amerikanisches Rindfleisch. Allerdings gibt es keine schriftlichen Vereinbarungen zum für Japan bedeutenden Automobilsektor. Die US-Regierung hatte hier ja mit hohen Strafzöllen auf japanische Autoimporte gedroht. Dazu gab es bislang nur die mündliche Zusicherung Trumps, dass es keine zusätzlichen Zölle auf japanische Autos geben und das weiterverhandelt werde. Doch den Börsianern in Tokio wäre etwas Schriftliches wohl lieber gewesen.

Gewinne an den Börsen in Tokio und New York

Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt zur Stunde 0,3 Prozent, an der Wall Street war der Dow Jones gestern um 0,6 Prozent gestiegen. Trump hatte sich gestern auch zum US-chinesischen Handelsstreit geäußert. Da könne eine Einigung schneller kommen als man denkt, so sagte er. Auch das hat den Kursen etwas Rückenwind gegeben. Der Euro steht am Morgen bei 1, 09 63 Dollar.