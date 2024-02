Weltrekordversuch: 120-mal Challenge Roth in 120 Tagen

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen – und das täglich für 120 Tage. Das ist das Vorhaben von Extremsportler Jonas Deichmann. Das Team Challenge hat in einer Mitteilung angekündigt, dass Deichmann für diesen Weltrekordversuch in den Landkreis Roth kommt.

Auf der Strecke des weltberühmten Challenge Roth Langdistanztriathlons wird der Extremsportler ab dem 9. Mai vier Monate lang unterwegs sein. Wegen der Beschränkungen durch die Schifffahrt wird Jonas Deichmann allerdings im Rothsee und nicht im Main-Donau-Kanal schwimmen. Nur am 7. Juli, dem Tag des Challenge Roth, will er mit den Starterinnen und Startern des Challenge die 3,8 Kilometer im Kanal absolvieren.

Triathlon rund um die Welt

Wenn Deichmann durchhält, ist der finale Zieleinlauf für das Projekt "Challenge 120" am 9. September geplant. Dann hätte der Extremsportler insgesamt 456 Kilometer Schwimmen, 21.000 Kilometer Radfahren und 5.063 Kilometer Laufen hinter sich. "Ich werde immer Abenteurer bleiben, möchte aber einmal wissen, was wirklich möglich ist und wo geht das besser als bei dem legendären Challenge Roth", wird Deichmann in der Mitteilung des Team Challenge zitiert.

Interessierte können den Extremsportler live via Tracking mitverfolgen. Jonas Deichmann hat schon viele Abenteuer erlebt und Rekorde aufgestellt. So hat der 36-Jährige im Jahr 2021 den ersten Triathlon rund um die Welt absolviert. Dabei umrundete er in 14 Monaten mit insgesamt 120 Triathlon-Langdistanzen die Erde. Dokumentiert wurde das im Film "Das Limit bin nur ich" auf Netflix.

Rother Landrat will einen Marathon mitlaufen

Auch über den Weltrekordversuch im Landkreis Roth soll ein Film sowie ein Buch entstehen. Dabei werden nach Angaben des Team Challenge auch der Mythos und die Menschen des Triathlonlandkreises Roth einfließen. Der Rother Landrat Ben Schwarz (SPD) freut sich, dass Jonas Deichmann seinen Weltrekordversuch im Landkreis Roth startet. "Mit seiner Challenge 120 sind alle im Landkreis eingeladen, Jonas für ein paar Abschnitte seines Weges zu begleiten oder an der Strecke anzufeuern. Auch ich persönlich möchte das Projekt nutzen, um gemeinsam mit Jonas einen Marathon zu laufen", kündigt Schwarz in der Mitteilung des Team Challenge an.

Extremsportler sammelt Spenden für Jugendfeuerwehren

Der Rennleiter des Challenge Roth, Felix Walchshöfer, fühle sich geehrt, heißt es weiter. "Wir sind unglaublich stolz, dass Jonas sich Roth ausgesucht hat, um einen solchen Rekordversuch zu unternehmen und dabei Gutes für den Landkreis bewirkt", sagt Walchshöfer. Denn mit der Aktion sammelt Deichmann Geld für den guten Zweck, teilt das Team Challenge mit. So würden die Jugendfeuerwehren im Landkreis Roth sowie die "Laureus Sport for Good Stiftung" unterstützt.

Challenge Roth innerhalb von 40 Sekunden ausgebucht

Beim Challenge Roth gehen am 7. Juli rund 3.500 Einzelstarterinnen und Einzelstarter sowie 700 Staffeln an den Start. Dieses Jahr feiert der Landkreis 40 Jahre Triathlon. Berühmt ist der Langdistanztriathlon für seine Stimmung, tausende Zuschauerinnen und Zuschauer und vor allem für die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. 7.500 davon sorgen jedes Jahr für einen reibungslosen Ablauf des riesigen Sport-Events. Das Rennen für dieses Jahr war innerhalb von 40 Sekunden ausgebucht.