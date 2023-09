Straubing Tigers starten mit Sieg in neue Saison

Die Straubing Tigers sind erfolgreich in ihre 18. Spielzeit in der DEL gestartet. Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven behielt die Mannschaft von Tom Pokel mit 4:3 nach Verlängerung vor rund 4.600 Zuschauerinnen und Zuschauern im Eisstadion am Pulverturm die Oberhand. Dabei verpasste man allerdings einen Sieg in der regulären Spielzeit, da man offensiv aus den sich bietenden Chancen zu wenig Kapital schlagen konnte.

Bilanz: ausgeglichen

Bisher trafen die Straubing Tigers und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven 26 Mal in der DEL aufeinander. Die Bilanz aus dem Direktvergleich gestaltet sich dabei ausgeglichen: Beide Teams konnten je 13 Spiele für sich entscheiden.

Bis auf den angeschlagenen JC Lipon stand Tigers-Headcoach Tom Pokel der komplette Kader zur Verfügung.

Nächstes Heimspiel am kommenden Sonntag

Am Sonntag treten die Straubing Tigers auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers an. Auch am kommenden Freitag bestreiten die Tigers ein Spiel auswärts – dann bei den Grizzlys Wolfsburg. Das nächste Heimspiel ist für den folgenden Sonntag gegen die Löwen Frankfurt angesetzt.

Die Saison 2023/2024 findet wieder mit 14 Teams statt, daraus ergeben sich 52 Spieltage in der Hauptrunde. Der deutsche Meister soll spätestens am 30. April 2024 feststehen.

Pokel will verschworenen Haufen

Die Straubing Tigers lieferten letzte Saison Tore am Fließband. Doch wichtige Offensivkräfte haben den Eishockeyclub verlassen. Trotzdem hofft Trainer Pokel, wieder einen verschworenen Haufen zusammen zu haben, der es bis in die Top sechs schafft.

Pokel schätzt, dass die Meisterschaft in der neuen Saison zwischen zwei Teams ausgemacht wird: "Für mich gibt es zwei Teams, die ganz stark im Rennen sind. Zum einen Red Bull München, da der Club in den letzten Jahren stets seine Qualitäten gezeigt und in den letzten sechs Jahren vier Meistertitel geholt hat. Außerdem zählen für mich die Kölner Haie zu den Favoriten."