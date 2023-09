BR24live 11 Uhr: O'zapft is! - Zum 188. Münchner Oktoberfest

Artikel mit Live-Inhalten Livebeitrag

Heute ist es wieder so weit, um Punkt 12 Uhr mittags heißt es in München: O'zapft is! Dann beginnt das größte Volksfest der Welt. Alles Wissenswerte rund um die 188. Wiesn im BR24live ab 11 Uhr.