Der "Oma-Trick": Wie eine 101-Jährige einen Betrüger überführte

Alt, aber nicht blöd

Die über 100-Jährige hält die Betrüger am Telefon hin, erzählt ihnen, dass sie nur schnell in den Keller müsse, um nach Gold und Wertsachen zu suchen. In Wirklichkeit geht sie zu ihren Nachbarn Anna Nolde und David Kulot, die ihr dabei helfen, die Täter nach allen Regeln der Kunst aufs Kreuz zu legen. Ihre Nachbarin Anna erzählt bei der Preisverleihung, wie cool Margarete war. "Sie hat so überzeugend Lügen aufgetischt, dass sie Schmuck oder Bargeld da hat. Das war eine tolle Leistung."

Margareta Fischer war lange bei der Telefonseelsorge engagiert

Lange und schwierige Telefonate sind für Margareta Fischer kein Problem. Sie kann nicht nur gut reden, sondern auch gut zuhören. Jahrelang hat sie ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge gearbeitet. Auch da gab es herausfordernde Situationen, wo Menschen in Not waren.

"Geldübergabe": Klopapierrollen in der Tüte

Drei Stunden hält sie den Telefonbetrüger bei Laune. Für die vermeintliche Geldübergabe muss sie das Haus verlassen. In der Hand: Eine vollgepackte Tasche. Nicht aber mit Geld und Schmuck, sondern mit Klopapierrollen. Eine geniale Idee ihrer Nachbarn.

Nach vier Stunden ist der Krimi vorbei

Mutig und entschlossen macht sich die alte Frau auf den Weg und vergisst in aller Aufregung sogar noch ihren Rollator. Angst hatte sie aber die ganze Zeit nicht: "Ich wusste, dass die Polizei bereits vor Ort ist. Das gab mir Sicherheit." Kurze Zeit später konnte die Polizei einen 33-Jährigen festnehmen, der das Geld abholen wollte. "Der Polizist kam danach auf mich zu und sagt: Jetzt haben wir es überstanden."

Nach Hilfe fragen ist keine Schande

Ein klasse Team-Work, dass sie aber jetzt mit 101 Jahren nicht noch mal mitmachen möchte. Aber zumindest hofft sie, dass sie durch ihre Geschichte andere Taten verhindern kann: "Ich wollte einfach, dass viele Menschen davon erfahren, weil es eine Tat ist, die jedem passieren kann. Andere sollen wissen, dass sie das abwenden können, dass sie nicht Freiwild sind und ihnen der Geldbeutel total leer gemacht wird oder das Konto."