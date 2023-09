DEL: Nürnberg Ice Tigers starten mit Dämpfer in die neue Saison

Der erste Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlief für die bayerischen Vereine unterschiedlich. Die Straubing Tigers feierten einen 4:3-Sieg gegen die Fischtown Pinguins nach Verlängerung. Die Niederbayern mussten in die Verlängerung, weil sie in der regulären Spielzeit zu wenig Kapital aus den sich bietenden Chancen schlagen konnten.

Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt verlieren

Einen denkbar schlechten Saisonstart erwischten die Nürnberg Ice Tigers. Die Franken verloren bei den Kölner Haien mit 1:5. Vor allem im Mitteldrittel spielten die Ice Tigers schwach. Den Ehrentreffer für die Franken erzielte Daniel Schmolz.

Auch die Augsburger Panther, die in der letzten Spielzeit mit viel Glück die Klassen halten konnten, starteten mit einer Niederlage in die neue Saison. Die Schwaben verloren ihr Spiel bei den Grizzly Wolfsburg knapp mit 3:4: Das Spiel war nach dem ersten Drittel schon entschieden, da kassierten die Augsburger drei Treffer in vier Minuten.

Der ERC Ingolstadt, der es letzte Saison bis ins Finale schaffte und sich dort dem EHC München geschlagen geben musste, verlor 1:2 bei den Eisbären Berlin nach Penaltyschießen.

Am Vortrag gewann der Deutsche Meister München mit viel Mühe gegen die Düsseldorfer EG mit 4:2.