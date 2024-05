Rumänisches EM-Team zu Gast: Das ist in Würzburg geplant

"Kick it like Ghana" – das erhofft sich die Stadt Würzburg von ihren Gästen während der Heim-EM: der rumänischen Nationalmannschaft. Würzburg ist das offizielle "Team Base Camp" für die Rumänen, wie schon für Ghana bei der Fußballweltmeisterschaft 2006. Damals passte alles zusammen: tausende Menschen empfingen die Mannschaft aus Ghana auf dem Internationalen Afrika-Festival. Getragen durch die Erfolge des deutschen und ghanaischen Teams schrieb Würzburg sein eigenes Sommermärchen. Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) begrüßte die Mannschaft in der Residenz, die Fans empfingen das Team aus Ghana nach ihren Spielen auf dem Marktplatz. Der Aufenthalt der rumänischen Nationalmannschaft wird bei der EM 2024 deutlich dezenter ablaufen.

Öffentliches Training im Kickers-Stadion

Am Tag nach ihrer Ankunft veranstaltet das rumänische EM-Team am 11. Juni um 11 Uhr ein öffentliches Training in der Akon Arena. Wer zuschauen möchte, muss sich bei der Stadt akkreditieren, der Eintritt ist aber kostenlos. Dieses Training wird voraussichtlich das erste und letzte Mal sein, dass man die Mannschaft zu Gesicht bekommt.

Ansonsten trainieren die Rumänen im Stadion der Würzburger Kickers hinter verschlossenen Türen, öffentliche Auftritte in der Stadt sind nicht vorgesehen. Bis zur Ankunft der Gäste muss der Rasen im Stadion geschont werden, über das Heimspiel in den Playoffs um die dritte Liga waren laut Michael Grieger, dem Präsidenten des FC Würzburger Kickers, weder die Rumänen noch DFB und UEFA sonderlich glücklich.

"Großer Kraftakt" für Hotelquartier

Vom Dallenberg diagonal über die Stadt am Galgenberg liegt das Quartier des rumänischen EM-Trosses. Das Hotel Melchior Park am Würzburger Hubland wurde schon 2021 vom DFB als mögliches Team-Hotel angefragt. Mehrere Nationen, darunter auch Belgien, hatten die Anlage besichtigt. Nach dem "first come first serve"-Prinzip erhielt Rumänien letztlich den Zuschlag.

Am Abend des 10. Juni kommt das rumänische EM-Team samt Stab dann im Hotel an. Auf weitere Gäste werden sie dort nicht treffen, das Hotel ist bis zum Ende des Turniers am 14. Juli exklusiv gebucht. "Es ist ein großer Kraftakt, auf den wir uns wahnsinnig freuen." So formuliert es Hoteldirektorin Dagmar Wagenpfahl-Lagrange, auch im Hinblick auf die Anforderungen seitens DFB, UEFA und den rumänischen Gästen. Rund um die Uhr bewacht Sicherheitspersonal das Hotel, die Küche hat einen "40-seitigen Katalog bekommen, was wer Essen darf", erzählt die Direktorin. In den Zimmern müssten außerdem sämtliche Bilder abgehängt werden, weil die Rumänen eigene mitbringen.

Keine Kosten für Würzburg als Gastgeberstadt

Die Zusammenarbeit mit den rumänischen Verantwortlichen sei zwar angenehm, "aber der Trainer ist sehr streng", berichtet Würzburgs Sportbürgermeisterin Judith Roth-Jörg (CSU) bei der Vorstellung des städtischen Rahmenprogramms. Auch bei beim offiziellen Empfang im Rathaus werden nur Ehrengäste und ehemalige rumänische Nationalspieler erwartet. Neben dem Empfang wird im Kino "Central" ein Film über die rumänische Nationalmannschaft gezeigt, außerdem werden Judith Roth-Jörg und Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) die Spiele der Gäste im Zollhaus-Biergarten gemeinsam mit den Fans verfolgen. Tickets für den Kinoabend oder das öffentliche Mannschaftstraining, sowie aktuelle Infos rund um die EM in Würzburg gibt es auf der Internetseite der Stadt.

Kosten kommen laut Roth-Jörg auf Würzburg als Gastgeberstadt keine zu. Im Stadtrat wurde ein Budget in Höhe von 9.000 Euro abgestimmt, das beispielsweise für Beflaggung und Stadtempfang verwendet wird.

Kein zentrales Public Viewing

Im Hinblick auf Public Viewing bei der EM sagt die Stadt Würzburg: Live-Übertragungen im Freien ja, Lärm und Müll nein. Für Gastronomen gibt es spezielle Regelungen dazu. Sie dürfen im Außenbereich Fernseher bis zu 55 Zoll aufstellen. Diese Außenbereiche dürfen bei Spielen von Deutschland oder Rumänien bis 24 Uhr geöffnet bleiben, bei einem Elfmeterschießen bis 0:30 Uhr. Bei Spielen mit deutscher oder rumänischer Beteiligung dürfen außerdem ab 20 Uhr keine Getränke in Gläsern oder Flaschen mehr zum Mitnehmen verkauft werden.

Öffentliche Toiletten werden im Bereich der Sanderstraße aufgestellt. Fünf in der Reibeltgasse, eine in der Rosengasse, darunter auch eine barrierefreie. Für die Sanderstraße gilt während der Vorrunde eine pauschale Sperrzeit im Freien um 24 Uhr, ab den K.O-Spielen gilt das Alkoholverbot im Falle eines Elfmeterschießens um 2 Uhr. Auf der Straße dürfen nur alkoholfreie Getränke und Bier in Mehrwegbechern ausgeschenkt werden.

Vier EM-Mannschaften in Bayern

Neben dem rumänischen Team in Würzburg sind noch drei weitere EM-Mannschaften in Bayern untergebracht. Die deutschen Fußballer quartieren sich im mittelfränkischen Herzogenaurach ein, mittlerweile schon zum dritten Mal. Außerdem empfängt Augsburg das Team aus Serbien und Garmisch-Partenkirchen das Team aus Schottland.