So geht es für die DFB-Elf bis zur EM-Eröffnung weiter

Die Bundesrepublik Deutschland ist zum zweiten Mal nach 1988 Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft. Die DFB-Elf mit Cheftrainer Julian Nagelsmann startet zum EM-Beginn am 14. Juni in der Münchner Arena gegen Schottland ins Turnier.

BIs dahin warten auf die Nationalspieler jedoch noch diverse Termine. Schließlich rollt auch in den internationalen Fußballligen noch der Ball.

Bundesliga-Ende, Pokalfinale, Kader-Nominierung, Trainingslager-Auftakt

Am 18. Mai endet die Saison in der Fußball-Bundesliga mit dem 34. Spieltag und der Überreichung der Meisterschale. Eine Woche später findet in Berlin am 25. Mai das DFB-Pokalfinale statt, in dem vermutlich ebenfalls noch einige Nationalspieler im Einsatz sind.

Nur einen Tag später sammelt Bundestrainer Nagelsmann seine Kicker in einem Trainingslager im thüringischen Blankenhain im Weimarer Land, das vom 26. bis zum 31. Mai dauert.

Am 31. Mai wechselt das DFB-Team aus Thüringen ins fränkische Herzogenaurach in den "Home Ground". Bei Ausrüster Adidas beziehen Nationalmannschaft und Betreuer ihr Quartier während der gesamten Europameisterschaft.