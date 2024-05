Regensburgs Wiederaufstieg: "Haben für Agy gespielt"

Faber: "Alles für Agy - ich bin sicher, er ist stolz auf uns"

Faber selbst wollte keinen einzelnen Spieler hervorheben. Stattdessen sang er ein Loblied auf die komplette Mannschaft: "Ich bin so stolz auf unser Kollektiv, wie wir verteidigt haben. Nur so kann man's schaffen. Wir kommen über die Mentalität, und genau das haben wir gezeigt."

Jetzt ist für die Aufstiegshelden erstmal Feiern angesagt. Während Joe Enochs alles "auf mich zukommen lassen" will, kündigte Faber einen Striptease im Bus an. Keeper Felix Gebhardt bot an, man dürfe ihn in der Nacht gerne in Regensburg suchen. Am Mittwoch ist außerdem noch eine Feier mit der Mannschaft und dem kompletten Staff geplant. Viel geschlafen wird bis Donnerstag also sicher nicht.