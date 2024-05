National-Elf: EM-Quartier am Home Ground im Herzogenaurach

Der Countdown zur Fußball-EM läuft: In drei Wochen startet die Fußball-Nationalmannschaft ins Turnier im eigenen Land – mit großen Hoffnungen und einem straffen Trainingsplan. Zuerst fährt die Mannschaft von Trainer Nagelsmann ins Trainingslager nach Thüringen, bevor es dann ins offizielle EM-Quartier Herzogenaurach in Mittelfranken geht.

Trainings-Campus mit Wohlfühlcharakter

In Herzogenaurach sollen aus den deutschen Fußballern Europameister werden. Das Mannschaftsquartier in Mittelfranken zwischen Erlangen und Nürnberg ist für diese Aufgabe gewappnet.

"Ich glaube, den Home Ground machts aus, dass es das Gesamtkonzept unser Campus, abgeschlossener Campus mit dem Home Ground hier, wo die Leute und Spieler sich zurückziehen können, wo sie wirklich ihre Ruhe haben für sich sein können, wenn sie wollen", sagt Markus Weingarten, Director Workplace Management. "Aber auch wenn sie wollen, das Campusleben genießen können."

Und das schon zum dritten Mal - auch zur EM 2021 und zur Nations League 2022 hat die Nationalmannschaft in den Holzbungalows gewohnt.

EM-Vorbereitung mit geänderten Vorzeichen

Auf der Anlage gibt es für die potenziellen Europameister genug Ablenkung für öde Ruhetage. Aber nur mit Spiel und Spaß hat noch keiner Titel gewonnen. Direkt nebenan der Sportplatz fürs Training. "Die Veränderungen zum letzten Mal sind gar nicht so groß, weder das Set-up hat sich groß verändert. Ich glaube, dass die Vorfreude und Emotion das ist, was sich geändert hat. Wir sind in Deutschland, Europameisterschaft in Deutschland. Das ist das, worauf wir uns alle freuen," so Weingarten.

Am 31. Mai, zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel in München zwischen Deutschland und Schottland, wird die DFB-Elf hier einziehen und bestenfalls erst vier Wochen später wieder die Koffer packen - als Europameister!