Rapper, Jodler, Grammatiklehrer - Müllers Rollen im EM-Kader

Offensiv-Joker, Spaßvogel - und Grammatiklehrer? Thomas Müller hat in der deutschen Fußballnationalmannschaft einen Erziehungsauftrag zu erfüllen, wie er am Dienstag bei der Pressekonferenz aus dem EM-Trainingslager scherzhaft verriet: "Ab und zu ermahne ich schon, dass man ein 'Der, Die, Das' in den Satz einbaut." Der 34-Jährige beherrscht eben nicht nur das ABC des Fußballs, sondern hilft seinen jungen Kollegen auch bei Grammatik-Fragen auf die Sprünge, jongliert mit Bällen ebenso gekonnt wie mit bestimmten Artikeln.

"Manchmal sage ich schon: Komm, strengen wir uns ein bisschen an, dass wir die deutsche Sprache pflegen", sagte Müller und lachte. Er sei aber auch dem Jugendslang gegenüber positiv eingestellt und übernehme "das ein oder andere" von seinen Kollegen: "Im Laufe meiner Karriere hat mir das immer schon Spaß gemacht, mit offenem Visier durch das Leben zu gehen, weil ich für mich auch immer wieder neue Erfahrungen machen wollte", so Müller.

Müller nimmt Pavlovic unter die Fittiche

Auch abseits der Sprecherziehung der DFB-Stars, der sich Müller annimmt, mausert sich der FC-Bayern-Spieler immer mehr zum großen Bruder der jüngeren Kollegen. Schon bei der Ankunft im Trainingslager in Thüringen hatte Müller seinen jungen Bayern-Mitspieler Aleksandar Pavlovics unter die Fittiche genommen und ihn jedem DFB-Mitarbeiter vorgestellt.

"Connector" zwischen "Jodlern" und "Rappern"

Bundestrainer Nagelsmann hat Müller in seinem Rollen-Skript eine besondere Aufgabe zugewiesen. Müller werde Spiele "sicherlich nicht starten", sei aber als verlängerter Arm des Trainers äußerst wichtig. In einer Eloge beschrieb der Bundestrainer ihn bei der Kader-Bekanntgabe als "Connector" (Verbinder), als "Schmiermittel", als einen, der "mit den Jodlern und Rappern" in der Nationalmannschaft gleichermaßen gut umgehen könne.

Er selbst sei aber eher Jodler als Rapper, so Müller am Dienstag, "aber man lernt nie aus", er sei offen für alles, lachte er. Jodler, Rapper, Grammatiklehrer - Thomas Müller zeigte bei der DFB-Pressekonferenz, weshalb er im Kader für die EURO 2024 steht, eben nicht nur, um Tore zu schießen.