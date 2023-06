Löst Laimer das Mittelfeld-Puzzle der Bayern?

Sechser-Suche: Bayerns Schwachstelle

Die Münchner suchen einen "echten Sechser" – also einen Abräumer vor der Abwehr. Denn in der abgelaufenen Saison hatte der Rekordmeister mit mangelhafter Dominanz und wackeliger Konterabsicherung im Mittelfeld zu kämpfen. Ein Spieler, der diese Schwächen knallhart entlarvte und bestrafte, war ausgerechnet Konrad Laimer.

Der 26-Jährige glänzte am 33. Spieltag in der Allianz Arena mit herausragendem Defensivverhalten und einem Tor. Sein Treffer zum 1:1 (Endstand 1:3 für Leipzig) war sinnbildlich: Erst eroberte Laimer den Ball in der eigenen Hälfte und trieb ihn im Vollsprint bis zum gegnerischen Strafraum. Dort schoss er die Kugel kompromisslos unter die Latte.