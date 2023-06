Rice erhält Wechsel-Freigabe: Weg zu den Bayern jetzt frei?

Am Mittwochabend gewann dem vom FC Bayern heftig umworbene Declan Rice mit West Ham United die Conference League im Finale gegen die AC Florenz und ließ danach seine Zukunft offen. "Es gibt im Moment viele Spekulationen über meine Zukunft. Es gibt Interesse von anderen Clubs, aber im Endeffekt habe ich noch zwei Jahre übrig bei West Ham", sagte Rice bei "BT Sports" nach dem 2:1 gegen die Fiorentina am Mittwochabend. "Ich liebe diesen Club und ich liebe es, für diesen Club zu spielen." Klingt nicht gerade nach einem Abschied, doch den bestätigte dann sein Klub-Boss.

West-Ham-Boss: "Es zieht ihn weg"

"Wir haben ihm versprochen, dass er gehen darf. Es zieht ihn weg", so der West-Ham-Vorsitzende David Sullivan über Rice. "Man kann nicht mehr von einem Mann erwarten, als er in dieser Saison gegeben hat. Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es für ihn weitergehen muss und wir einen Ersatz beschaffen müssen - oder mehrere Ersatzspieler." Damit ist klar. Declan Rice wird in diesem Sommer den Verein wechseln - nur für welche Farben er in der kommenden Saison aufläuft, ist noch unklar. Der FC Bayern möchte Rice allzu gerne an die Säbener Straße holen, ist wohl aber nicht in der Pole Position auf eine Verpflichtung.

Arsenal in der Pole Position bei Rice

Wie mehrere englische Medien berichten, möchte Rice eher auf der Insel bleiben und bevorzugt wohl einen Wechsel zum englischen Vizemeister FC Arsenal. Laut "ran", planen die Gunners schon mit Rice auf der Achter-Position. Außerdem ist der Hauptstadtklub aus der hochpreisigen Premier League auch finanziell eine Konkurrenz für die Münchner. Beide müssten für den 24-Jährigen Nationalspieler Englands eine Summe um die 100 Millionen wohl hinlegen. Immerhin signalisierte FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer jüngst, dass man dazu durchaus in der Lage sei. Ein offizielles Angebot der Bayern gab es indes noch nicht, wie "Sky" berichtet, soll aber in den nächsten Wochen folgen.

Der Poker um Decan Rice geht also weiter. Die Chancen, dass dieser sich für den FC Bayern entscheiden könnte, sind nicht gerade gestiegen.