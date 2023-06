Wunschspieler Rice: Bayern könnte 100 Millionen-Transfer stemmen

Nach dem Umbruch auf der Vorstandsebene kehrt man beim FC Bayern zum Tagesgeschäft zurück. Bis zum Start der neuen Saison sollen neue Spieler den Rekordmeister verstärken. Auch Hochkaräter wie Thomas Tuchels Wunschkandidat Declan Rice als Partner von Joshua Kimmich würde das Konto hergeben.

Laut Präsident Herbert Hainer sind die Münchner in der Lage, in diesem Sommer einen 100-Millionen-Euro-Transfer möglich zu machen. "Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben große Ziele. Daher lautet die Antwort: Ja, wir könnten - aber wir würden das in unserer Runde intensiv diskutieren. Wir hatten ja auch bei Lucas Hernandez - und das ist schon vier Jahre her - entschieden, 80 Mio. Euro Ablöse zu zahlen", sagte Hainer in der Sport Bild.

Will Declan Rice überhaupt in die Bundesliga wechseln?

Die Münchner suchen aktuell auf mehreren Positionen, vor allem an einem Mittelstürmer und einem defensiver Mittelfeldakteur besteht dringender Bedarf. Ein Favorit von Tuchel soll der 24-jährige Rice von West Ham United sein. Der gebürtige Londoner zeigt schon mit 24 Jahren Führungsstärke, hat Qualitäten als Balleroberer, ist robust und überzeugt mit einem feinen Passspiel.

Die Begehrlichkeiten der Bayern sind beim englischen Klub hinterlegt. Der Bayern-Coach soll bereits mit dem 1,88 Meter großen englischen Nationalspieler telefonisch Kontakt aufgenommen haben. Zudem habe sich vor dem Münchner Vorstands-Beben eine Delegation um Hasan Salihamidzic, Mario Neppe und Tuchel mit Rice und dessen Vater in London getroffen.

Konkurrenz aus der Premier League

Die Münchner müssten für den Sechser tief in die Tasche greifen. Allerdings sind sie nicht die Einzigen die am englischen Mittelfeldstar interessiert sind und mitbieten wollen. Zudem stellt sich die Frage, ob der 24-jährige Engländer, der für West Ham in der vergangenen Saison vier Tore erzielte, die Premier League überhaupt verlassen will.

Laut ran, plant der englische Vizemeister FC Arsenal schon mit dem gelernten Innenverteidiger auf der Achter-Position. Knackpunkt sei nur noch die Ablösesumme. Und Rice selbst würde einen Wechsel in der Premier League bevorzugen, schreibt die Daily Mail. Eine Absage an die Bayern, sei deshalb nur noch eine Frage der Zeit.

FC Bayern kann auch einen Spieler aus der Premier League bekommen

Die Personalie kommentieren wollte Hainer nicht. "Wir müssen prinzipiell prüfen: Was wollen wir - und was können wir wirklich realisieren? Die Kandidaten müssen am Ende auch zum FC Bayern passen." Der Präsident ist allerdings überzeugt: "Wenn wir jemanden wirklich wollen, kann der FC Bayern auch einen Spieler aus der Premier League bekommen. Wir sind eine sehr gute, hoch angesehene Adresse", so der 68-Jährige.

Kane bevorzugt Wechsel in der Premier League

Für den Angriff wurde in den vergangenen Monaten auch immer wieder Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane (Tottenham Hotspur) gehandelt. Zuletzt verdichteten sich jedoch die Anzeichen, dass der 29-Jährige auch im Falle eines Wechsels lieber auf der Insel bleiben wolle. "Wenn das sein Wunsch ist, können wir es nicht ändern", so Hainer: "Wir brauchen ganz klar einen Mittelstürmer. Harry Kane ist ganz generell eine tolle Nummer 9."

Nur ein 100-Millionen-Transfers

Als Sturm-Alternativen waren derweil unter anderem Vize-Weltmeister Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt oder Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Neapel im Gespräch. Zwei 100-Millionen-Transfers sieht Hainer jedoch skeptisch: "Wir sind sportlich ehrgeizig, werden aber nicht die wirtschaftliche Stabilität des FC Bayern in Gefahr bringen."