Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann und PSG - passt das?

Bayern Münchens Ex-Trainer Julian Nagelsmann könnte einem Medienbericht zufolge neuer Coach bei Paris Saint-Germain werden. Nagelsmann soll Christophe Galtier nachfolgen, der erst im vergangenen Jahr die Stelle angetreten hatte, wie die französische Zeitung "L’Équipe" am Sonntag berichtete. Eine Einigung stehe kurz bevor. Als sein Assistenztrainer könnte demnach der französische Ex-Weltmeister Thierry Henry engagiert werden.

Transfer-News und -Gerüchte zu den bayerischen Fußball-Vereinen im Ticker

Könnte Nagelsmann das PSG-Starensemble bändigen?

Doch in Frankreich mehren sich die Stimmen, die dem 35-Jährigen den Job nicht zutrauen. "Sollte Nagelsmann tatsächlich in Paris anheuern, müsste er als erste Hürde meistern, sich den Respekt seiner Spieler zu verschaffen, was sicherlich nicht einfach sein wird", wird Jimmy Algérino, der zwischen 1996 und 2001 bei PSG spielte, von Sport1 zitiert.

"Solche Stars wie Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma oder Neymar werden ihn sofort testen wollen und prüfen, über welchen Charakter Nagelsmann überhaupt verfügt, wie er in Stress-Situationen reagiert, uns so weiter und so fort", so Algérino weiter.

"Egal, wer in Paris der Trainer ist, die Spieler machen, was sie wollen, sie haben die Macht." Jimmy Algérino bei Sport1

Französische Trainerlegende glaubt nicht an Nagelsmann

Ähnlich sieht das auch die französische Trainer-Legende Guy Roux. Gegenüber Sport1 sagte der 84-Jährige: "Nagelsmann ist meiner Meinung nach zu jung für eine solche Aufgabe. PSG bräuchte eher einen Coach, der in den vergangenen Jahren viel mehr Erfahrungen sammeln konnte."

FC Bayern würde Ablöse kassieren

Sollte Paris Nagelsmann als Trainer einstellen, würde davon auch der FC Bayern profitieren und eine Ablösesumme kassieren. Denn der Vertrag zwischen dem Rekordmeister und dem 35-Jährigen ruht nur, wurde nicht aufgehoben und läuft noch bis 2026.

Bei der Verpflichtung Nagelsmanns zahlte der FC Bayern Medienberichten zufolge mindestens 20 Millionen Euro an RB Leipzig und würde nun wahrscheinlich eine ähnliche Summe von den Franzosen fordern.

Zudem könnte man Nagelsmann von der eigenen Gehaltsliste streichen. Gerüchten zufolge verdient der freigestellte Fußballtrainer zwischen 6-8 Millionen Euro pro Jahr – unabhängig davon, ob dieser an der Seitenlinie steht oder nicht.