Viele wechselwillige Spieler: Droht Bayern der Ausverkauf?

Wenn man die potenziellen Abgangsgerüchte beim FC Bayern auflistet, kommt durchaus eine schlagkräftige Startelf zusammen. In der Defensive werden die Wechsel von Benjamin Pavard und Lucas Hernández immer konkreter.

Während die "L’Equipe“ bereits von einer Einigung zwischen Hernández und Paris Saint-Germain berichtet, hatte Pavard letzte Woche seinen Wechselwunsch bei der Vereinsführung hinterlegt. Mit Inter Mailand, dem FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United und dem FC Liverpool stehen gleich mehrere hochkarätige Interessenten für den flexibel einsetzbaren Franzosen in den Startlöchern.

Auch Spekulationen um Davies und Mazraoui

Darüber hinaus kommen auch immer mehr Gerüchte rund um weitere wechselwillige Defensivkräfte auf. Der erst im letzten Jahr von Ajax Amsterdam zu den Bayern gestoßene Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui beschwerte sich kürzlich in der "Abendzeitung“ über mangelnde Wertschätzung unter Bayern-Coach Thomas Tuchel. Gleichzeitig zeigt sich das Management von Alphonso Davies irritiert über die Unruhen im Verein, sodass die vorzeitige Vertragsverlängerung über 2025 hinaus mit dem Linksverteidiger erstmal auf Eis gelegt wurde und Real Madrid sich bereits nach ihm erkundigt haben soll.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Bayern neben Hernández und Pavard ihre beiden aktuell etatmäßigen Außenverteidiger ziehen lassen und sie laut "Bild" auch nicht verkauft werden sollen, wird hier eine komplette Viererabwehrreihe mit Wechseln in Verbindung gebracht. Aus dem Defensivverbund werden voraussichtlich auch die Leihspieler Joao Cancelo und Dailey Blind den Verein verlassen. Ohnehin auf der Verkaufsliste steht Buona Sarr.

Überangebot im Mittelfeld

Die Spekulationen um mögliche Abgänge betreffen auch das Mittelfeld und den Angriff der Bayern. Mit dem Premier-League Rückkehrer Marcel Sabitzer und dem kolportierten Neuzugang Konrad Laimer könnte es zwei Österreicher mit Leipziger Hintergrund geben, die dieselbe Position ausfüllen. Gleichzeitig soll noch ein körperlich robuster Abräumer, wie Javi Martinez es war, für die Sechserposition kommen, was zu einem Überangebot im zentralen Mittelfeld führen würde.

Sollte Tuchels Wunschspieler Declan Rice von West Ham United verpflichten, wäre sogar ein Abschied von Leon Goretzka denkbar. Manchester United soll seine Situation aufmerksam verfolgen. Auch Talent Ryan Gravenberch hatte kürzlich gegenüber niederländischen Medien Unzufriedenheit über seine Einsatzzeiten geäußert. Der FC Liverpool und auch Manchester United sollen hier interessiert sein.

Definitiv gehen darf laut "Bild" Marcel Sabitzer. Lediglich Joshua Kimmich, bei dem Barcelona Trainer Xavi unlängst ins Schwärmen geriet, ist im zentralen Mittelfeld unverkäuflich. Eine Reihe davor gilt dasselbe für Jamal Musiala und Thomas Müller.

Sané und Gnabry dürften gehen

Auf den Flügeln ist Kingsley Coman Spieler Nummer eins und fester Bestandteil der Planung. Serge Gnabry und Leroy Sané könnten dagegen bei einem entsprechenden Angebot, den Verein verlassen, berichtet die "Bild". Auch, weil mit Raphinha vom FC Barcelona ein neuer Flügelspieler laut Sky Sport auf Tuchels Einkaufsliste stehen soll.

Der letzten Sommer als Star-Neuzugang gefeierte Topverdiener Sadio Mané steht nach einem Jahr zum Vergessen auf der Verkaufsliste. Das durch Investoren Gelder erstarkte Newcastle United sowie Vereine aus Saudi-Arabien werden als mögliche Abnehmer genannt.

Wie geht es für Sommer und Nübel weiter?

Und dann gibt es ja auch noch eine Torhüter-Situation, die nicht alle Beteiligten zufriedenstellen wird. Manuel Neuer wird als neue alte Nummer eins in die kommende Saison gehen. Mit Sven Ulreich hat man eine verlässliche Nummer zwei.

Gut möglich, dass also Yann Sommer und auch Alexander Nübel, der von seiner Leihe beim AS Monaco zurückkehrt, die Bayern verlassen. Nübel soll laut "Bild" auch Teil der internen Streichliste sein.

Den Bayern steht ein intensiver Transfersommer bevor

Nach einer chaotischen Saison stehen nur wenige Spieler wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Kingsley Coman oder auch Jamal Musiala nicht auf dem Prüfstand. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, dass die Bayern das Gesicht der Mannschaft tiefgreifend verändern, werden in diesem Sommer so viele große Namen wie lange nicht aus dem Bayernkader mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Ausschließen sollte man nach den Turbulenzen der letzten Monaten jedoch nichts.