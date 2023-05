Meisterschaft ade? FC Bayern verliert zu Hause gegen Leipzig

Nkunku trifft per Foulelfmeter

Und es kam noch dicker für den deutschen Rekordmeister auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Folge. Nach einem Foul von Benjamin Pavard an Nkunku entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin auf Elfmeter. Nkunku trat selbst an, verlud Sommer und sorgte für die Leipziger 2:1-Führung.

Das Münchner Aufbäumen in der Schlussphase wirkte verzweifelt. Der eingewechselte Mathys Tel und Jamal Musiala scheiterten an Torwart und Außennetz (81.). Doch Leipzig nutzte die nun entstehenden Konterräume gnadenlos effizient. Sommer konnte zunächst noch gegen Nkunku parieren (84.), nur wenig später brachte ein Handelfmeter den endgültigen Bayern-K.o.

Ein Handelfmeter knockt Bayern endgültig aus

Szoboszlai (85.) verwandelte sicher und stürzte die Bayern in das Tal der Tränen. Mit einem Sieg beim FC Augsburg kann Verfolger Borussia Dortmund am Sonntag vorbeiziehen und eine Woche später Deutscher Meister werden. Die Münchner brauchen dagegen Schützenhilfe, um sich doch noch den Titel zu sichern.

Die Bayern müssen am letzten Spieltag noch zum 1. FC Köln. Dortmund erwartet nach dme Spiel in Augsburg am kommenden Wochenende den FSV Mainz.