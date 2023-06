Aufstiegs-Rückspiel: Haching - Cottbus|11.6., 13 Uhr|TV & Stream

Sandro Wagner hatte die erste Mannschaft der SpVgg Unterhaching in der Saison 2021/2022 übernommen und auf Platz eins in der Regionalliga Bayern geführt. Nach dem Meistertitel wäre der Aufstieg in die 3. Liga der größte Erfolg für den 35-jährigen als Coach in seiner noch jungen Karriere. Weiter betreuen wird er die SpVgg allerdings nicht. Wagner will seine Karriere weiter vorantreiben und dafür "die Perspektive wechseln und einen Schritt in eine andere Richtung gehen."

Ob Wagner als Aufstiegstrainer in die Zukunft geht, wird sich beim Rückspiel in Unterhaching am 11. Juni (13.00 Uhr/BR Fernsehen & Livestream BR24Sport) entscheiden.

Zwei Meister in den Aufstiegs-Play-offs

Nachdem es für fünf Regionalligisten nur vier Aufstiegsplätze gibt, dürfen nur drei direkt aufsteigen, während zwei Meister in den Aufstiegs-Play-offs gegeneinander um das vierte Ticket kämpfen. Welche Staffeln es dabei trifft, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, dieses Jahr sind es Bayern (SpVgg Unterhaching) und Nordost (Energie Cottbus).

11. Juni, 13.00 Uhr im BR Fernsehen & Livestream

Moderator im Sportpark Unterhaching ist Markus Othmer, als Experte an seiner Seite fungiert Gerhard Tremmel, der 70 Mal im Tor der SpVgg stand und 101 Mal für Cottbus auflief. Kommentator ist Florian Eckl.