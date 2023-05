König der Könige: Zwölfte Meisterschaft für Thomas Müller

Mit seiner zwölften Meisterschaft hat Thomas Müller seinen eigenen Rekord in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Nach dem spektakulären 2:1-Sieg der Bayern im Saisonfinale gegen Köln geht die Schale auch in diesem Jahr nach München. So oft wie Müller hielt die Trophäe noch keiner in den Händen.

Müller mit zwölf Titeln nun alleiniger Spitzenreiter

"Dass ich so eine Meisterschaft erlebe, ist unglaublich, mir läuft es kalt den Rücken runter. Wir kassieren den Ausgleich - und dann haut der Jamal den unten rein", sagte ein sichtlich aufgewühlter Thomas Müller beim Fernsehsender Sky. Nur dank eines Treffers von Edel-Joker Jamal Musiala in der 89. Minute konnte der FC Bayern dem Rivalen Borussia Dortmund, der gegen Mainz 05 nur 2:2 spielte, die Meisterschaft noch aus den Händen reißen.

Knapp hinter ihm liegt sein Teamkollege und Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Er bringt es immerhin auf elf Meisterschaften. Für Joshua Kimmich und Kingsley Coman war es die neunte Meisterschaft. Nationalspieler Müller ist seit 2008 Profi bei den Münchnern.

Keine Entschuldigung, aber Mitgefühl für den BVB

Der 33-Jährige zeigte gleichzeitig auch Mitgefühl für den BVB. "Was soll ich sagen? Alle, die sich für den deutschen Fußball interessieren, haben bestimmt unterschwellig ein Gefühl, dass wir es nicht verdient haben - und ich kann das verstehen", betonte Müller kurz nach den ersten Freudentänzchen und Umarmungen. "Für die, die ich länger kenne, tuts mir leid".

Zwar wolle er sich auf keinen Fall dafür entschuldigen, dass sein Team Meister geworden ist und dass er sich darüber freue, so Müller, der bereits ein T-Shirt mit der "11" für den elften Meistertitel hintereinander an hatte. "Aber wenn man an die anderen denkt, und die Perspektive mal wechseln können, tut es mir schon leid. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht hören wollen oder gar nicht gebrauchen können. Ich will mich da auch gar nicht unbedingt als großherzig oder sonst was hinstellen, aber das ist schon hart."

Abschluss einer verrückten Saison

Durch die Umstände sei der elfte Meistertitel in Folge ein ganz besonderer. "Die emotionalste war vielleicht meine erste", ergänzte der Mittelstürmer. "Aber ich glaube, das war die verrückteste. Und ich weiß nicht, ob man das messen kann, was die Bauchspeicheldrüse da so ausschüttet."

Angesprochen auf die Frage, wie er die neuesten Personalentscheidung bewerte, sagte Müller: "Der Verein hat eben das Gefühl gehabt, dass sie da was tun müssen, so wurde es uns erklärt, und so haben sie sich halt jetzt entschieden. Bei Brazzo kann ich nur sagen, der war genauso fleißig wie damals auf dem Platz, dementsprechend nah war er an uns dran, da ist es für uns als Spieler auch nicht ganz so einfach".

Am Ende sei so aber eben das Geschäft und man werde heute trotzdem gemeinsam auch mit Oliver Kahn und Hasan einen trinken. Kurz nach Abpfiff der Partie hatte FC Bayern-Boss Herbert Hainer erklärt, dass sich der Verein mit sofortiger Wirkung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn trennt.

Mit Informationen des SID.