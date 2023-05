IT-Panne: Warte-Chaos an britischen Flughäfen

Wer in die Pfingstferien nach Großbritannien geflogen ist, brauchte am Freitag und Samstag Geduld: An britischen Flughäfen ist es infolge von "landesweiten" Problemen mit einem elektronischen Passerkennungssystem zu erheblichen Verspätungen bei der Einreise gekommen. Auf Twitter berichteten Reisende von stundenlangen Wartezeiten, bevor ihre Pässe analog gecheckt wurden. Unter den betroffenen Flughäfen waren auch die Londoner Drehkreuze Heathrow und Gatwick.