FC Bayern entreißt Dortmund doch noch den Meistertitel

Dank Edel-Joker Jamal Musiala hat der FC Bayern den verhängnisvollen Patzer von Borussia Dortmund genutzt und sich auf der Zielgeraden doch noch den elften Titel nacheinander in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewann beim 1. FC Köln durch Musialas Treffer in der 89. Minute 2:1 (1:0) und entriss dem Rivalen aus Dortmund, der als Tabellenführer und großer Favorit gegen Mainz 05 nur 2:2 spielte, die so sicher geglaubte Meisterschale.

Von Langeweile im Kampf um die Meisterschaft kann diese Saison wirklich nicht gesprochen werden. Der 34. Spieltag der Bundesliga war an Dramatik nicht zu überbieten. Alles sah nach Dortmund als Deutschen Meister aus - der heimstarke BVB hatte zwei Punkte Vorsprung auf Bayern. Die zuletzt gegen Leipzig schwach spielenden Münchner waren in Köln zum Siegen verdammt. Die ganze Dramatik zum Nachlesen:

15.38 Uhr: Bayern jubeln

Um 15.38 Uhr jubelt der Rekordmeister und sendet ein klares Zeichen an Dortmund: Kinglsey Coman bringt den FCB früh in Führung - zu diesem Zeitpunkt ist der FCB Meister, denn in Dortmund steht es lediglich 0:0.

15.46 Uhr: Entsetzen in Dortmund

Entsetzen in Dortmund - trotz einer engagierten Anfangsphase der Hausherren geht Mainz durch Andreas Hanche-Olsen in Führung. Sollten die Dortmunder so kurz vor dem Ziel ihre Meisterschaft aus der Hand geben? In Köln reagieren die mitgereisten Bayern-Fans - "Deutscher Meister wird nur der FCB", schallt es durch die Arena.

15.48 Uhr: Elfmeter-Drama im Borussen-Stadion

Die ersten 20 Minuten sind an Spannung nicht zu überbieten. Kurz nach dem BVB-Rückstand entscheidet Schiedsrichter Marco Fritz nach Videobeweis: Elfmeter für Dortmund. Sébastien Haller scheitert aber an Finn Dahmen.

Zur gleichen Zeit landet in Köln ein Kopfball von Thomas Müller am Pfosten.

15.54 Uhr: Mainz führt 2:0

Fußball ist einfach unberechenbar: Karim Onisiwo nutzt die Dortmunder Verunsicherung aus und erhöht auf 2:0 für Mainz. Auf den Rängen herrscht Fassungslosigkeit.

16.15 Uhr: Bayern freuen sich zu früh

Nach dem Führungstreffer schalten die Bayern einen Gang zurück und verwalten den knappen Vorsprung. Doch die Bayern sollten gewarnt sein - zu oft gab der Rekordmeister eine Führung in dieser Saison aus der Hand. Erst kurz vor der Pause drehen die Münchner nochmal auf und legen das 2:0 nach, das jedoch wegen eines Handspiels von Leroy Sané wieder zurückgenommen wird. Trotzdem sind die Bayern zur Halbzeit auf Meisterkurs.

16.43 Uhr: Köln sucht seine Chancen

Zu Beginn der 2. Halbzeit ist Köln die bestimmende Mannschaft - zur Erinnerung. Sollte der 1:1-Ausgleich fallen, wäre Dortmund Meister. Die Münchner agieren eher verhalten und vertrauen ihrer Defensive. Der BVB müht sich derweil weiter um den Anschlusstreffer, aber Mainz verteidigt konsequent und ist nah dran am 0:3. Dortmund wirkt verunsichert.

16.49 Uhr: Großchance für Dortmund, Sommer hält Bayern im Spiel

In der 59. Minute - zwei Minuten nach dem Mainz nach einem Konter nur den Pfosten traf - hat Haller die große Chance zum 1:2. Doch der 28-Jährige setzt den Ball denkbar knapp am Gästetor vorbei - die nächste irre Szene in diesem dramatischen Spiel.

In Köln rettet Yann Sommer die knappe Bayern-Führung. Nach einer Ecke von Kainz köpft Selke den Ball von links aufs lange Eck. Der Münchner Keeper muss sich strecken und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Köln ist mittlerweile die bessere Mannschaft, München spielt zu passiv.

16.59 Uhr: Dortmund macht den 1:2-Anschlusstreffer

In der 69. Minute gelingt dem BVB der Anschlusstreffer - Raphael Guerreiro zieht im Fallen aus 14 Metern zum 1:2 ab. Noch zwei Tore fehlen den Schwarz-Gelben jetzt, sollte es in Köln bei der Bayern-Führung bleiben.

17.09 Uhr: Strafstoß für Köln

In der 80. Minute entscheidet Schiri Sven Jablonski auf Handelfmeter für Köln. Dejan Ljubicic verwandelt sicher. In Dortmund bereitet sich unfassbare Freude im Stadion aus. Bringt Köln das Unentschieden über die Zeit?

17.19 Uhr: Musiala gelingt der Meistertreffer

In der 89. Minute trifft der frisch eingewechselte Jamal Musiala zum 2:1 für die Bayern.

17.26 Uhr: Dortmund macht das 2:2

Niklas Süle gelingt der Ausgleich - doch das ist wegen dem schlechteren Torverhältnis zu wenig für Dortmund.