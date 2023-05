Komplettsperrung bei Münchner S-Bahn-Stammstrecke

Die Stammstrecke der Münchner S-Bahn wird wieder einmal komplett gesperrt – diesmal gleich von Freitagnacht (22.30 Uhr) bis Dienstagfrüh (4.40 Uhr). Denn die Deutsche Bahn nutzt das lange Pfingstwochenende für verschiedene Arbeiten.

Bahn "bündelt" diverse Arbeiten

Bauwerke, Gleise und Stationen entlang der Stammstrecke will die DB auf Vordermann bringen. Aber nicht nur diese Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen bremsen die Fahrgäste aus, sondern auch die Arbeiten an der zweiten Stammstrecke, der Sendlinger Spange im Bereich Laim und am elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. All das wolle man "bündeln", heißt es bei der Deutschen Bahn.

Hindernis auch bei Fernreisen

Bei den S-Bahnen geht deswegen in diesem Bereich das ganze Wochenende gar nichts. Bedenken sollten das auch alle, die weitere Zugreisen planen und deshalb zu den Fernverkehrsbahnhöfen Hauptbahnhof, Ostbahnhof und Pasing müssen. Die Anreise mit der S-Bahn könnte schwieriger werden oder länger dauern.

Denn alle S-Bahn-Linien beginnen beziehungsweise enden vorzeitig oder werden umgeleitet. Aus Richtung Westen fahren die Bahnen nur bis Pasing oder Hauptbahnhof, aus Richtung Osten kommend ist in Giesing oder am Leuchtenbergring Endstation. Der Ostbahnhof wird nur von der S8 angefahren.

Busse, Tram und U-Bahnen als Alternative

Die Lücken werden mit Schienenersatzverkehr überbrückt: Die Busse fahren zwischen Pasing und Ostbahnhof mindestens im 15-Minuten-Takt und halten an allen Stationen außer am Marienplatz, dafür aber zusätzlich am Odeonsplatz. Fahrgäste können aber auch auf Regionalzüge und U-Bahnen ausweichen. Die U5, die Tram 19 und der Stadtbus 130 fahren öfter als sonst beziehungsweise mit höheren Kapazitäten.