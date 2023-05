Frage der Woche: Wo sehen Sie Thomas Müller im nächsten Jahr?

Die Zeit von "Müller spielt immer" ist beim FC Bayern vorbei – das letzte Bundesligaspiel über 90 Minuten hatte der inzwischen 33-Jährige Mitte April gegen Hoffenheim. Falls sich an dieser Situation nichts ändert, soll der Weltmeister von 2014 sogar über einen Wechsel nachdenken, auch wenn er auf Instagram belustigt auf die Wechselgerüchte reagiert hat.

Intern will man bei den Bayern von einem Wechsel nichts wissen. Trainer Thomas Tuchel hat Müllers Qualitäten hervorgehoben, Bayern-Boss Oliver Kahn schließt Müllers Abschied zum Saisonende sogar aus.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge sollen Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein Gespräch mit Müller geführt haben. Das Duo habe dem Ex-Weltmeister klargemacht, dass der Rekordmeister weiter auf ihn setze.

Die Frage der Woche: Alles Müller – oder was… Wo sehen Sie Thomas Müller in der kommenden Saison?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 13. Mai, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.