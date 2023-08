Für Oberliga-Lizenz: EV Füssen sammelt mehr als 70.000 Euro ein

Aufatmen beim EV Füssen: Binnen weniger Tage hat der Verein mehr als 70.000 Euro bei Fans, Unterstützern und Sponsoren eingesammelt. Der Eishockeyverein ist damit seinem Ziel ein großes Stück nähergekommen, im Herbst doch noch in der Oberliga spielen zu dürfen. Der Deutsche Eishockeybund hatte dem Verein die Oberliga-Lizenz Ende Juli verweigert, weil dem Club 70.000 Euro an Sicherheiten fehlten. "Es ist unglaublich zu sehen, wie groß die Unterstützung für den Verein ist – nicht nur in Füssen, sondern auch im Umland und in ganz Eishockey-Deutschland", sagte der designierte EVF-Vorstand Jörg Noack dem BR. "Es ist toll zu spüren, dass der EV Füssen so vielen am Herzen liegt."

EV Füssen hofft weiter auf Erteilung einer Oberliga-Lizenz

Alle erforderlichen Unterlagen und die positive Fortführungsprognose habe der Verein beim Spielgericht des Deutschen Eishockeybundes inzwischen eingereicht, sagt Noack. Nun warten die Verantwortlichen auf Antwort und einen möglichen Verhandlungstermin. Nachdem der Eishockeybund dem EVF die Oberliga-Lizenz in erster Instanz wegen der fehlenden 70.000 Euro verweigert hatte, klagte der EV Füssen gegen die Entscheidung beim Spielgericht des DEB.

Innerhalb weniger Tage stellte der Verein eine großangelegte Spendenaktion auf die Beine und sammelte laut seinem designierten Vorstand sogar mehr Geld als den fehlenden Betrag ein. Als Grund für die entstandene Finanzlücke nannte Noack viele Faktoren – unter anderem: weniger Zuschauer nach Corona, gestiegene Kosten und Fehler bei der Planung im Verein.

Nach Insolvenz 2015 in der Bezirksliga gestartet

Der EV Füssen ist mit seiner 100-jährigen Geschichte ein Traditionsclub und tief verwurzelt in der Region: Mit 16 Meistertiteln ist er bis heute der erfolgreichste deutsche Eishockeyverein der Nachkriegsgeschichte. Die ganz großen Zeiten beim EVF sind seit den 1980er-Jahren zwar vorbei, der Verein ist aber bis heute bekannt für seine gute Nachwuchsarbeit. Nach einer Insolvenz 2015 musste sich der EV Füssen aus der untersten – der Bezirksliga – wieder hochkämpfen in die dritte, die Oberliga. Und dort will der Verein auch in der kommenden Saison wieder antreten.