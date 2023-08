Hohes Friedensfest: Augsburg und sein einzigartiger Feiertag

Seit 1950 haben die Augsburger einen Feiertag mehr als alle anderen Bayern – und damit die meisten gesetzlichen Feiertage in ganz Deutschland. Das Augsburger Friedensfest ist aber eigentlich schon viel älter: Am 8. August 1650 wurde es zum ersten Mal festlich begangen. Mit Dank- und Friedensgebeten feierten die Protestanten damals, dass sie nach dem Dreißigjährigen Krieg religiös und politisch wieder mit den katholischen Mitbürgern gleichgestellt waren. Ursprünglich wurde das Friedensfest auch nicht nur in Augsburg gefeiert, sondern in vielen größeren Städten.

Friedenstafel als Höhepunkt des Friedensfestes

Bis 1985 war das Friedensfest in Augsburg eine rein evangelische Angelegenheit. Erst seit der 2000-Jahr-Feier der Stadt feiern die Katholiken das Fest mit. Heute sind Bürgerinnen und Bürger aller Glaubensrichtungen dazu eingeladen, gemeinsam das Hohe Friedensfest zu feiern. Den Höhepunkt bildet dabei jedes Jahr die Friedenstafel auf dem Rathausplatz. Die Menschen bringen Essen oder Getränke mit und teilen mit den Sitznachbarn.

Bekanntgabe des Friedenspreis-Trägers auf dem Rathausplatz

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr auch der Preisträger oder die Preisträgerin des Augsburger Friedenspreises bei der Friedenstafel bekannt gegeben – bisher fand die Verkündung vor kleinem Publikum im Goldenen Saal statt. Alle drei Jahre vergibt die Stadt den Preis gemeinsam mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Der Preis ist mit 12.500 Euro dotiert und wird an Personen verliehen, die sich um ein tolerantes und friedvolles Miteinander der Kulturen und Religionen verdient gemacht haben.

Bisherige Preisträger des Friedenspreises

Zu den bisherigen Preisträgern gehören beispielsweise Altbundespräsident Richard von Weizsäcker, der frühere Staatschef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, und Lea Ackermann, die Gründerin der Frauenrechtsorganisation Solwodi. Den letzten Friedenspreis 2020 bekamen der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm gemeinsam.

Friedensfest seit 2018 Immaterielles Kulturerbe

Seit 2018 trägt das Hohe Friedensfest den Titel "Immaterielles Kulturerbe der UNESCO". Rund um das Friedensfest gibt es jedes Jahr ein mehrwöchiges Kulturprogramm, dieses Jahr unter dem Motto "Kreativität". Seit zehn Jahren entsteht außerdem jedes Jahr ein Friedens-Mural – ein großes Wandgemälde, das zum Motto des Friedensfestes passt und auch nach dem Friedensfest noch zu sehen ist.

Kuriose Teilung an der Stadtgrenze

Menschen, die ihren Arbeitsplatz in der Stadt haben, können am 8. August jedes Jahr einen freien Tag genießen. Viele Augsburger gehen an diesem einzigartigen Feiertag am Vormittag ganz bewusst in den Gottesdienst und besuchen dann gemeinsam die große Friedenstafel. Die Geschäfte in Augsburg bleiben geschlossen, im Umland ist aber ein normaler Arbeitstag. An der Stadtgrenze führt das auch zu kuriosen Situationen. Am Übergang zwischen Augsburg und Friedberg sind die Straßen stellenweise geteilt – die eine Straßenseite hat frei, die andere nicht.