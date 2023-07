Filmreifer Aufstieg: Die Clubfrauen im Kino

900 Gäste und Fans kamen am Dienstagabend (11.07.2023) ins Nürnberger Kino Cinecitta um bei der Premiere des Films "Mutig bis zum Schluss" dabei zu sein. In der 60-minütigen Dokumentation von Filmemacher Felix Krause bekamen die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen der Clubfrauen. Auch die Aufstiegsheldinnen selbst ließen sich die Premiere nicht entgehen.

Ein Hauch von Hollywood

Der Rote Teppich vor dem Kinosaal durfte bei der Premiere natürlich nicht fehlen. Die Clubfrauen warfen sich für ihren großen Auftritt in Schale und posierten vor den Filmplakaten. Beliebtes Fotomotiv war Nele Bauereisen, die sich erstmal an die neue Situation gewöhnen musste. "Es ist sehr voll, aber es ist schön, dass so viele Leute da sind und man fühlt sich schon besonders", so die 19-Jährige Stürmerin.

Gute Kritik der Fans

Die Tickets waren schnell vergriffen und die Premierenvorstellung wurde deshalb in zwei Kinosäle aufgeteilt, wodurch gut 900 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein konnten. Filmemacher Felix Krause hatte die Clubfrauen in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison bis zu ihrem Aufstieg am letzten Spieltag begleitet. Der Film ermöglicht exklusive Einblicke zum Beispiel in die Kabine oder in den Mannschaftsbus der Nürnberger Frauenmannschaft und gibt dem Fan das Gefühl hautnah am Geschehen dabei zu sein. Gerade der Teamgeist der Mannschaft verursachte Gänsehautmomente bei den Fans und ließ auch die Spielerinnen nicht kalt. "Es war sehr emotional, dass es so eine Wucht hat, das hätte ich nicht gedacht", resümierte Torjägerin Nastassja Lein nach der Vorstellung.

Neuer Hauptsponsor für die Clubfrauen

Neben Mannschaft, Trainer- und Betreuerstab der Clubfrauen waren auch Nils Rossow und Dieter Hecking im Publikum. Die beiden Vorstände des 1. FC Nürnberg lobten die Arbeit des Teams und gaben zudem bekannt, dass die Nürnberger Versicherung neben den Männern künftig auch bei den Frauen als Haupt- und Trikotsponsor agieren wird. Ein wichtiger Schritt für das Frauenteam des 1. FCN, denn neben den Ausgaben für Neuzugänge muss auch der Etat erhöht werden, um künftig in der höchsten deutschen Spielklasse mithalten zu können.