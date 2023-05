Erstklassige Saison: Clubfrauen steigen in die Bundesliga auf

Die Frauen des 1. FC Nürnberg spielen ab kommender Saison in der Bundesliga. Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga machte das Team von Trainer Osman Cankaya den Aufstieg in die oberste Spielklasse mit einem 3:0-Heim-Erfolg perfekt. Als Zweitligameister stand schon seit einigen Wochen RB Leipzig fest.

Paulick: "Es ist unbeschreiblich"

Spielerin des Tages war die erst 17-jährige Marina Scholz, die gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim einen Doppelpack schnürte (18. Min, 61. Min). "Wir waren als Team einfach so bereit und wollten alles geben und im letzten Spiel alles raushaun", so die Doppel-Torschützin nach dem Sieg vor 2.500 Fans. Zum 3:0 Endstand traf Nadja Burkard nach 73. Minuten. Das am Ende jetzt der Aufstieg steht, "dass haben wir uns über Jahre aufgebaut", sagt Kapitänin Lea Paulick. "Es ist unbeschreiblich."

Nach Spielschluss ließ sich die Mannschaft am ausverkauften Sportpark Valznerweiher feiern. In der Frauen-Bundesliga warten nun große Herausforderungen auf die Club-Frauen. Dann stehen Duelle mit Topteams wie dem VFL Wolfsburg und dem FC Bayern München auf dem Programm.

Krönender Abschluss der Saison

Für die Clubfrauen ist der Aufstieg der krönende Abschluss einer ereignisreichen Saison. Im DFB-Pokal-Achtelfinale sorgten 17.000 Zuschauer im Max-Morlock-Stadion für eine Rekordkulisse, zudem war die auf der Jahreshauptversammlung beschlossene Verschmelzung der Frauen- und Männermannschaft ein wichtiger Schritt für den Frauenfußball beim 1. FC Nürnberg.