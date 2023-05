Clubfrauen: Nächste Saison wird alles eine Nummer größer

Um 15:54 Uhr brachen alle Dämme im mit mehr als 2.500 Fans ausverkauften Sportpark Valznerweiher am Max-Morlock-Platz. Es war der Schlusspfiff einer Partie, die die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg mit 3:0 gegen die TSG Hoffenheim II gewannen und den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machten. Nach 24 Jahren kehren die Clubfrauen zurück ins Oberhaus und wussten ihren Triumph danach gebührend zu feiern.

17-Jährige schießt Clubfrauen zum Aufstieg

Spielerin des Spiels war die erst 17-jährige Marina Scholz, die mit ihren Treffern zum 1:0 und 2:0 den FCN fast im Alleingang zum Aufstieg schoss. Dennoch blieb Scholz, die gerade von der U17-EM zurückgekehrt war, nach Schlusspfiff demütig und hob vor allem den Verdienst der Mannschaft heraus: "Wir sind immer für einander da und geben immer einfach alles. Es funktioniert neben dem Platz und auf dem Platz und das zeichnet uns schon aus", lobte die Frau des Nachmittags. Den Treffer zum 3:0 steuerte Nadja Burkard bei, die gerade erst vom vierten Kreuzbandriss ihrer Karriere zurückgekehrt war.

Kapitänin Paulick: Ausrufezeichen für den Frauenfußball

Und auch neben dem Platz stimmte es: Wie schon zuletzt begleiteten viele Fans die Mannschaft und feuerten sie an: "Dass die alle heute gekommen sind, ist nicht nur die Arbeit der letzten Wochen oder Monate. Das haben wir uns über Jahre aufgebaut", zeigte sich Kapitänin und Torhüterin Lea Paulick überglücklich nach dem Spiel. Paulick kam 2016 aus Jena nach Nürnberg. Sie gilt als Identifikationsfigur, ist bei den Fans beliebt und musste nach Abpfiff minutenlang Autogramme schreiben und Fotowünsche erfüllen. "Ich denke mal, dass das, was heute hier passiert ist, ein total großes Ausrufzeichen ist; nicht nur in Nürnberg oder in der Umgebung, sondern für den Frauenfußball."

Neue Saison im Max-Morlock-Stadion

Für weitere Ausrufezeichen wollen die Clubfrauen auch in Zukunft sorgen und taten das bereits am Abend mit der Bekanntgabe ihrer neuen Heimspielstätte. Die Nürnbergerinnen laufen in der kommenden Bundesliga-Saison im großen Max-Morlock-Stadion auf, das insgesamt 45.000 Plätze fasst. Das "Achteck" kennen Lea Paulick und Co. schon. Schließlich absolvierten sie im vergangenen Jahr dort ihr DFB-Pokal-Achtelfinale gegen VfL Wolfsburg vor fast 17.500 Zuschauern.

Für ähnliche Zahlen wollen die Clubfrauen auch in Zukunft sorgen - ob sie das schaffen, wird sich zeigen. Sicher ist, dass die Nürnbergerinnen nun die größte dauerhafte Spielstätte in der Bundesliga haben. Dennoch wird es für sie in erster Linie darum gehen, in der Bundesliga die Klasse zu halten. "Es ist schön, in der ersten Liga zu spielen und neue Herausforderungen anzunehmen. Das wird richtig geil", freute sich Scholz. Dann gastieren Wolfsburg, der FC Bayern und die TSG Hoffenheim nämlich im Ligabetrieb in Nürnberg - und das mit ihren ersten Mannschaften. Nächste Saison wird eben alles eine Nummer größer.