Klara Bühl: Viel Gefühl in den Füßen, filigran mit den Händen

Klara Bühl, die torgefährliche Offensivkraft des FC Bayern, gehört zum Kader der deutschen Frauennationalmannschaft für die WM 2023 (20. Juli bis 20. August) in Australien und Neuseeland. Wie wichtig die gerade mal 22-Jährige mittlerweile für das DFB-Team ist, zeigte ihre Wahl zum "Player of the Match" im Viertelfinale gegen Österreich bei der EM 2022. Mehr konnte sie nicht zeigen, denn im Halbfinale und Endspiel wurde sie von einer Corona-Infektion ausgebremst.

Deshalb ist Bühl hoch motiviert: Ihr großes Ziel ist das Endspiel bei der WM "Down Under" zu erreichen: "Dadurch, dass ich das EM-Finale verpasst habe, ist der Ehrgeiz noch größer, in einem WM-Finale zu stehen", sagt Bühl. "Vielleicht braucht man da auch eine gewisse Ruhe. Es liegt jetzt viel Arbeit vor uns. Ich bin auf jeden Fall bereit fürs WM-Finale."

Shootingstar - Bundesliga-Debüt als 15-Jährige

Auf dem Platz zeigte Bühl schon früh ihr Können. Bereits mit 15 feierte sie beim SC Freiburg ihr Debüt in der Bundesliga. Mit 18 erlebte sie dann die erste WM in Frankreich. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war schon früh überzeugt vom Potenzial der Angreiferin und dass die beidfüßige Bühl würde helfen können. "Sie ist eine Spielerin für die Zukunft mit ganz viel Potenzial", lobte die Bundestrainerin schon damals. "Sie hat Tempo, einen unheimlich präzisen Torabschluss. Manchmal weiß sie noch gar nicht, was sie alles draufhat".

Hochbegabte Fußballtechnikerin

Was sie draufhat, ist mittlerweile nicht nur in der Bundesliga angekommen. Durch ihre Technik und Instinkt zählt sie zu den Hochbegabten in jedem Team. "Wunderkind", wurde sie bereits genannt, erzählt Bühl. "Aber auch mit Arjen Robben wurde ich ein-, zweimal verglichen. Das ist natürlich total schön zu hören, weil ich früher super viel Videos mit ihm und Franck Ribéry zusammen gekuckt habe und er da schon eine Inspiration für mich war."

Seit 2020 ist sie beim FC Bayern, wo auch ihre Vorbilder Robben und Ribéry große Erfolge feierten, unter Vertrag. Zwei Meistertitel konnte sie mit den Münchnerinnen schon feiern. In 59 Spielen erzielte sie 16 Tore. Bei der Nationalmannschaft stehen in bislang 35 Duellen 14 Treffer zu Buche.

Ein ungewöhnliches Hobby

Bühl zeigt aber nicht nur viel Gefühl in den Füßen, sondern arbeitet auch filigran mit den Händen. Ihr Hobby: Häkeln. "Das macht mir unheimlich viel Spaß und gibt mir auch den Ausgleich zum Sport, der mir gut tut."

Bühl ist vor dem Turnierstart "ein bisschen im Häkelfieber". "Ich dachte, so ein kleiner Glücksbringer für das kommende Turnier mit den Deutschlandfarben kombiniert und einem süßen kleinen Tier könnte uns vielleicht noch die letzte Portion Glück und Energie geben."

Und was macht Bühl sonst noch? Die 22-Jährige absolviert ein Studium an der IU-Hochschule um sich neben dem Fußball noch ein zweites Standbein aufzubauen.