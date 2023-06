"Monster", Meister, Militär: Wer ist Bayerns Wunsch-Transfer?

Min-jae Kim - diesen Namen sollten sich die Bayern-Fans langsam aber sicher einprägen. Bis zur vergangenen Woche war der Südkoreaner in München ein unbeschriebenes Blatt, jetzt rückt ein Transfer vom SSC Neapel plötzlich in greifbare Nähe. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters arbeiten intensiv an einer Verpflichtung des Verteidigers, die ersten Gespräche mit Kims Beratern laufen wohl sehr gut an.

Kim hat es in nur einem Jahr zum Volkshelden in Neapel geschafft. Der 26-Jährige gewann in seiner Debüt-Saison in Italien prompt den Scudetto, den ersten seit Diego Armando Maradona. Für Meister-Coach Luciano Spalletti ist er nicht weniger als der momentan "beste Innenverteidiger der Welt". Doch wer ist dieser Min-jae Kim?

Modellathlet und Verteidiger der Saison

Rein optisch ist Kim ein Modellathlet. 1,90 Meter groß, 90 Kilo schwer und noch dazu mit einer starken Grundschnelligkeit ausgestattet, ist Kim für jeden Stürmer unangenehm. Er überzeugt mit guten Zweikampfwerten, sowohl am Boden als auch in der Luft. Eine seiner großen Stärken ist die Antizipation von Pässen, wodurch er gegnerische Angriffe schon im Keim erstickt.

Am liebsten rückt Kim aus der Abwehrkette heraus und erobert den Ball, noch bevor es zum Zweikampf kommt. Wird es dann doch einmal brenzlig, grätscht und klärt er kompromisslos. Diese Spielweise sowie seine zwei Tore und zwei Vorlagen machten ihn zum Top-Verteidiger der abgelaufen Serie-A-Saison.