Benzin in der Luft: 100.000 Zuschauer beim Norisring erwartet

Der Norisring ist das fränkische Monaco. Denn nur in Nürnberg rasen die Autos der Deutschen Tourenwagen Masters DTM mitten durch die Stadt, nur hier sind die Motorsportfans so nah dran an ihren Idolen. Der Veranstalter, der Motorsportclub Nürnberg (MCN), erwartet in diesem Jahr 100.000 Besucherinnen und Besucher an der Rennstrecke.

Wittmann: "Flair ist gigantisch"

Auch Lokalmatador Marco Wittmann schwärmt für den Norisring: "Das Flair ist einfach gigantisch. Du hast so ein bisschen diesen Biergartencharakter, die Stimmung ist einzigartig", so Wittmann. "Der Fan, der Zuschauer kommt richtig nah an das Geschehen heran." Der gebürtige Fürther triumphierte zuletzt beim 24-Stunden-Rennen von Spa in Belgien. Beim Rennen auf dem Norisring ist er zum zehnten Mal dabei.

Norisring will nachhaltiger werden

Scharfe Kurven, enge Schikanen, all das liebt der Motorsport-Fan. Doch bei aller Vorfreude gibt es auch heuer wieder Kritik: Das Spektakel gehe zu Lasten der Umwelt, heißt es von Anwohnern und Umweltschützern. Der Veranstalter nimmt die Kritik, die es schon seit vielen Jahren gibt, ernst. Man habe sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, sagt der 2. Vorsitzende des MCN, Jürgen Schielein. Vor allem bei den Themen Anreise der Fans und Müllvermeidung werde viel getan, versichert er.

Bald Hybrid-Rennautos und Elektroantriebe?

Der CO2-Ausstoß bei den Rennen selbst falle im Vergleich dazu wenig ins Gewicht. "Das sind 25 Autos, die je 50 Minuten fahren, das ist zu vernachlässigen", erklärt Schielein. "Da haben wir ausreichend Studien dazu." Dennoch ist er der Meinung, dass sich der Motorsport ändern muss, etwa dass auf Hybrid-Rennautos oder Elektroantriebe umgestellt werden sollte. In den kommen fünf bis sechs Jahren solle der Norisring Vorbild und Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit im Rennsport werden, so der stellvertretende MCN-Vorsitzende. Insgesamt 1,4 Millionen Euro steckt der Verein heuer in das Mega-Event.