Geschlossenes Erdbeerfeld: Vergiftungsgefahr für Erdbeerdiebe

Gestohlene Erdbeeren von einem Feld in Gottfriedingerschwaige im Kreis Dingolfing-Landau könnten für Diebe böse Folgen haben: Die Früchte könnten mit einem Unkrautmittel besprüht gewesen sein.

Zum Artikel: Umweltschützer warnen vor Pestizidbelastung bei Erdbeeren

Erdbeerdiebe: Bei Vergiftungssymptomen zum Arzt

Am gestrigen Montag (03.07.23) waren mehrere Menschen beobachtet worden, die von dem Feld Erdbeeren klauten. Die Saison war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet, der Verkaufsstand geschlossen. Tags zuvor hatte der Landwirt auf einer Teilfläche des Ackers ein Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Nun warnt das Landratsamt Dingolfing-Landau die Diebe: Wer den Acker unmittelbar nach der Pflanzenschutzmaßnahme betreten und Erdbeeren gegessen hat, sollte im Falle von Vergiftungssymptomen einen Arzt aufsuchen.

Polizeibeamte und Lebensmittelüberwacher konnten kein Fehlverhalten des Landwirts feststellen. Auf dem Erdbeerfeld in Gottfriedingerschwaige ist zwischenzeitlich ein Warnschild aufgestellt worden. Polizei und Landratsamt weisen in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass es sich in solchen Fällen um Diebstahl handelt.

Pestizid: Symptome wie bei Lebensmittelvergiftung

Das Landratsamt Dingolfing-Landau erklärte auf BR-Anfrage, dass es sich bei den Vergiftungssymptomen um Übelkeit und Durchfall – ähnlich wie bei einer Lebensmittelvergiftung – handeln würde. Bislang seien keine Fälle bekannt, dass jemand schlimmer erkrankt sei. Auch heute seien allerdings wieder Diebe auf dem Feld gewesen. Der Landwirt hatte in diesem Jahr seinen Verkauf auf dem Feld eher beendet, weil die Pflanzen erkrankt seien.