Die beste WM aller Zeiten?

Spannung bis zum letzten Gruppenspiel

Selten war der letzte Spieltag einer WM-Gruppenphase so spannend. Das dürfte wohl die einzige Aussage von FIFA-Präsident Gianni Infantino sein, der man bedenkenlos zustimmen kann. Fast in allen Gruppen konnten sich noch mindestens drei Teams fürs Achtelfinale qualifzieren, in der deutschen Gruppe rechnerisch sogar alle vier.

Deutschland wie 2018 nach Vorrunde raus

Deutschlands Hoffnungen zerschlugen sich allerdings schnell. Zwar gab's gegen Costa Rica einen mühsamen 4:2-Sieg am letzten Vorrundenspieltag. Doch weil Spanien überraschend 1:2 gegen Japan verlor, war das Team von Bundestrainer Hansi Flick draußen.

Deutschland musste den Heimflug antreten - zum zweiten Mal in Folge bei einer WM schon nach der Vorrunde. Spanien verlor, spielte im Achtelfinale gegen Marokko und wäre durch diese Konstellation in einem möglichen Viertelfinale dem vermeintlichen Topfavoriten Brasilien aus dem Weg gegangen.

Spanien spekuliert zu viel

Doch es kam gar nicht erst so weit. "Wer zu viel spekuliert, der am Ende doch verliert." So oder so ähnlich könnte man vermutlich den Auftritt der spanischen Nationalmannschaft beschreiben. Denn am Ende scheiterte der Weltmeister von 2010 im Elfmeterschießen schon im Achtelfinale an Marokko.

Brasilien tanzt - und scheidet im Elfmeterschießen aus

Brasilien erreicht übrigens tatsächlich das Viertelfinale, unterlag dort aber, ebenfalls im Elfmeterschießen, den Spezialisten aus Kroatien. Da halfen auch keine Tänze mehr, mit denen die Südamerikaner jeden Treffer zuvor ausgiebig bejubelt hatten.

Geheimfavorit Belgien muss nach Vorrunde abreisen

Zu den weiteren Enttäuschung zählen die Belgier. Die "Roten Teufel" waren wie so oft in den letzten Jahren als Titelfavorit angetreten und mussten unter anderem nach einer 0:2-Niederlage gegen Marokko bereits nach der Gruppenphase die Koffer packen. Und auch Dänemark löste überraschend nicht das Ticket für die K.o.-Phase.

Uruguay scheidet aus und attackiert Schiri

Selbiges Schicksal ereilte auch Uruguay um die Altstars Luis Suarez und Edinson Cavani. Sie gingen allerdings nicht, ohne sich vorher nochmal daneben benommen zu haben. Nach der Niederlage gegen Ghana griffen Verteidiger Gimenez und weitere Spieler den deutschen Unparteiischen Daniel Siebert an.

Gastgeber Katar mit Negativrekord

Für einen Negativrekord sorgte WM-Gastgeber Katar. Das Team überstand ebenfalls die Gruppenphase nicht und war nach drei Niederlagen und nur einem Treffer schnell zum Zuschauen verdammt. Der Wüstenstaat ist mit dieser Bilanz der sportlich schlechteste WM-Gastgeber aller Zeiten.