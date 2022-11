1:1 gegen Spanien: Joker Füllkrug erhält deutsche WM-Chancen

Deutschland versuchte von Beginn an, den Spielaufbau der Spanier zu stören und trotzdem kam das Team von Trainer Luis Enrique zur ersten Chance des Spiels. Manuel Neuer konnte einen Schuss von Dani Olmo aus halblinker Position von der Strafraumkante gerade noch an die Latte lenken (7.). Fast im Gegenzug schickte Leon Goretzka Serge Gnabry in den Strafraum, doch der Flügelspieler des FC Bayern startete aus Abseitsposition (10.). In der 25. Minute kam Gnabry wieder zum Abschluss. Sein Schlenzer ging aber links am Tor von Unai Simon vorbei.

Wenige Minuten später setzte Ferran Torres den Ball über das Tor von Manuel Neuer. Die Vorlage kam allerdings von Olmo aus Abseitsposition. In der 40. Minute war es dann soweit: Antonio Rüdiger köpfte nach einer Freistoßflanke von Kimmich freistehend den Ball ins spanische Tor, doch die Freude währte nur kurz. Der deutsche Abwehrchef stand ebenfalls im Abseits, weshalb der Treffer keine Anerkennung fand (40.).