WM in Katar: DFB-Elf verliert Auftaktspiel gegen Japan

In der ersten Halbzeit gab Deutschland 14 Torschüsse ab und hatte ganze 81% Prozent Ballbesitz. Zu Beginn setzte es aber erst den Schock für die deutsche Mannschaft. Maeda brachte Japan in Führung, stand bei seinem Abschluss aber im Abseits, weshalb der Treffer zurückgenommen wurde (8.). Nach einer halben Stunde wurde der ehemalige Fürther David Raum nach Zuspiel von Kimmich vom japanischen Schlussmann im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Ex-Nürnberger Ilkay Gündogan zur Führung (33.). In der Folge liefen die deutschen Kombinationen deutlich flüssiger. Vor der Halbzeit legte die DFB-Elf nach, das Tor fand aber keine Anerkennung. Der Münchner Serge Gnabry legte im Fünfmeterraum nach einem Abpraller quer, Kai Havertz drückte den Ball allerdings aus Abseitsposition über die Linie.

Deutschland lässt zweites Tor liegen und gibt Partie aus der Hand

Nach der Halbzeitpause dribbelte der Münchner Jamal Musiala von links in den Strafraum, ließ mehrere japanische Defensivspieler aussteigen. Sein Abschluss ging letztlich aber zentral über die Querlatte (50.) Nach einer Stunde traf Gündogan aus zentraler Position nur den rechten Außenpfosten und verpasste das 2:0. In der Folge wurde Japan stärker und hatte einige Abschlussgelegenheiten, ohne das deutsche Tor jedoch ernsthaft in Gefahr zu bringen. In der 70. Minute bot sich dann die größte Abschlusschance für Deutschland, als erst Hofmann, dann Musiala und schließlich zwei Mal Gnabry am japanischen Torhüter scheiterte. Die vergebene Vierfachchance sollte sich noch rächen.

Fast im Gegenzug parierte Manuel Neuer die größte Chance der Japaner in Weltklassemanier. Einen Abschluss von Ito aus kürzester Distanz kratzte der Schlussmann noch von der Linie (73.). Wenig später war aber machtlos. Wieder offenbarte die deutsche Defensive im eigenen Strafraum große Lücken und Neuer konnte eine flache Hereingabe nur vor die Füße des Freiburgers Ritsu Doan abwehren, der das Spiel drehte (83.).

Dritte Auftaktniederlage in Folge

Für die DFB-Elf war es die dritte Niederlage in Auftaktspielen in Folge. Bereits bei der WM 2018 war man mit einer Niederlage gegen Mexiko gestartet. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr ging die deutsche Mannschaft gegen Frankreich als Verlierer vom Platz.

Nach der Auftaktniederlage gegen Japan steht die deutsche Mannschaft gegen Spanien am Sonntag bereits stark unter Druck. Es droht das zweite WM-Aus in Folge.