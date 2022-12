Fürths Azzouzi bei Marokkos WM-Überfliegern: "Bombastisch"

Azzouzi: "Erwarte mir einen Schub"

Marokkos erfolgreiche WM-Kampagne hat Widerhall auf der ganzen Welt gefunden - trotzdem stellt sich wie so oft nach überraschend starken WM-Auftritten die Frage: Was bleibt von den vier Wochen in Katar? "Ich erwarte mir zumindest einen Schub, was die Darstellung auch in Europa angeht, was den afrikanischen, den marokkanischen, den arabischen Fußball angeht. Man sieht ja, wie fußballbegeistert dieses Land, wie fußballbegeistert Afrika ist", sagt Azzouzi. Zudem wünscht er sich, dass bald eine WM in seinem Heimatland stattfinden kann.

Spiel um Platz drei am Samstag gegen Kroatien

Nach dem Aus im Halbfinale richtet sich nun der volle Fokus der Marokkaner auf den Afrika-Cup 2024 - erst einmal im Jahr 1976 konnte das Land den Titel gewinnen. Und natürlich soll auch in Katar ein erfolgreicher Abschluss gelingen im Spiel um Platz drei am Samstag (16.00 Uhr) gegen Kroatien: "Ich glaube schon, dass Marokko das Spiel unbedingt gewinnen möchte und dann auch als Dritter das wirklich rundum erfolgreichste Turnier beenden will", sagt Azzouzi.

Der 51-Jährige hat die Spieler im Halbfinale aus nächster Nähe betrachten dürfen. Er findet, sie können stolz sein, auf das was sie erreicht haben. Auch wenn sie den "absoluten Traum" diesmal (noch) nicht träumen durften.