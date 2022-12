Deutscher Schiedsrichter Siebert muss in Kabine flüchten

Das letzte Vorrundenspiel zwischen Uruguay und Ghana endete unschön für den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert. Der Berliner Unparteiische flüchtete vor den aufgebrachten Edinson Cavani und Jose Maria Gimenez in den Kabinengang. Ordner mussten die aufgebrachten Spiele zurückdrängen, um Siebert den Gang in die Kabine zu ermöglichen.

Der Bundesliga-Schiedsrichter hatte in seinem zweiten WM-Einsatz den Südamerikanern zwei Elfmeter verweigert. In der Nachspielzeit wurde Uruguays Edinson Cavani im Strafraum klar gefoult. Siebert entschied nicht auf Strafstoß. Die Szene wurde nicht durch den Videoassistenten überprüft. Sehr zum Unmut der Uruguayer um Doppeltorschütze Giorgian de Arrascaeta: "Wir sind irgendwie sauer darauf, aber so ist es halt. Es sind Tatsachenentscheidungen."