Frankreich besiegt Marokko und steht im WM-Finale

Bundesliga-Profi wird zum glücklichen Joker

Auch in Runde zwei blieb Marokko weiter dran, im gegnerischen Strafraum fehlte jedoch die Kreativität und Ordnung im Spiel des Underdogs. Die Einwechslung des Bundesliga-Profis Randal Kolo Muani brachte dann die Entscheidung. Nach nur 43 Sekunden auf dem Platz traf der Eintracht-Profi mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:0-Endstand für Frankreich. Les Bleus folgen damit Argentinien in das WM-Endspiel am Sonntag.

Beide Teams haben Großes erreicht

Nach dem Spiel ließ Abdelhamid Sabiri, ein ehemaliger Nürnberg-Spieler, die WM für Marokko Revue passieren: "Für uns war es eine Riesen-WM. Es war ein Riesen-Erlebnis für das gesamte Land, für den gesamten Kontinent. Für alle die, die Teil dran hatten und sich Marokko-Spiele angeschaut haben. Auch wenn wir gerade ein bisschen traurig sind, glaube ich, das wir Großes erreicht haben."

Frankreichs Trainer Didier Deschamps, der 1998 als Spieler und vor vier Jahren auch als Trainer Weltmeister geworden war legte seinen Fokus nach der Partie bereits auf das große Finale am Sonntag: "Ich bin sehr stolz. Das war wieder wichtig und gewaltig - aber ein Spiel kommt noch. Wir streben wieder den Titel an."