Portugal deklassiert die Schweiz - Marokko schafft Sensation

Ronaldo-Ersatz Ramos mit "Dreierpack"

Gonçalo Ramos, der für Ronaldo in die Startelf gerückt war, zahlte das Vertrauen direkt zurück und traf bereits in der 17. Spielminute zur 1:0-Führung. Pepe erhöhte in der 33. Minute nach einem Eckball per Kopf zum 2:0 und schrieb mit diesem Treffer WM-Geschichte: Pepe war bei seinem Tor 39 Jahre und 283 Tage alt - nie zuvor hat es einen älteren Torschützen in einem K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft gegeben.

Nach der Pause musste die Schweiz kommen. Portugal nutzte den so entstandenen Raum für Konter und bauten ihre Führung durch den zweiten Treffer von Ramos (51.) sowie Dortmunds Raphael Guerreiro (55.) aus. Die Eidgenossen kamen durch Manuel Akanji (58.) zum 1:4-Anschlusstreffer, ehe Ramos mit seinem dritten Tor wieder den alten Vier-Tore-Abstand herstellte. Bei Portugal klappte alles, bei den Schweizern so gut wie nichts an diesem Abend. Rafael Leao sorgte mit dem 6:1 kurz vor dem Ende dann für den Schlusspunkt.

Für Ramos von Benfica Lissabon, der mit null Länderspielen ins WM-Aufgebot berufen worden war, war es das Spiel seines Lebens. Einen "Dreierpack" hatte bei dieser WM vor ihm noch kein Spieler geschnürt.