Fußball-WM: Marokko schlägt Portugal 1:0 und steht im Halbfinale

Marokko erreichte durch den kämpferischen 1:0-Sieg gegen Portugal das Halbfinale. Dabei trifft die Mannschaft auf England oder Frankreich, die ihr Viertelfinalspiel am Abend (20.00 Uhr) austragen.

Portugal beginnt stark, aber Marokko trifft

Portugal hatte die ersten 20 Minuten klar dominiert und erspielte sich deutliche Vorteile beim Ballbesitz und bei der Passgenauigkeit. Zählbares sprang dabei jedoch nicht heraus. Danach drehte sich die Partie. Die Marokkaner auf einmal spielten wie befreit auf. Sie zeigten gut durchdachte Konter. Hakim Ziyech und Sofiane Boufal machten ein besonders starkes Spiel. Das Führungstor durch Youssef En-Nesyri per Kopfball wurde durch einen Torwartfehler von Diogo Costa begünstigt. Der Keeper war bei der Hereingabe hochgestiegen, aber weit am Ball vorbei geflogen. Erst kurz vor der Halbzeitpause musste Marokko einmal tief durchatmen, als ein strammer Schuss von Bruno Fernandes an die Latte knallte.

Ronaldo kommt, trotzdem kein Ausgleichstreffer

Kurz nachdem Marokko (49.) die Möglichkeit zum 2:0 hatte, kam bei Portugal der Superstar Cristiano Ronaldo (51.) auf den Platz. Und der sorgte gleich für Wirbel. Doch Marokko stemmte sich mit aller Macht gegen den Angriffswirbel Portugals. In der 75. Minute zeigte Walid Cheddira einen der seltenen Gegenangriffe. Der sah (90.) sogar noch die Gelb-Rote Karte. Doch es blieb beim knappen Sieg.