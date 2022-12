Marokkos Überflieger - jetzt eine WM im eigenen Land?

"Katar nicht nachhaltig, was den Fußball angeht"

Ein ähnliches Modell könnte sich Azzouzi auch in Afrika vorstellen, "wenn es mit Marokko, Algerien, Tunesien oder Ägypten zusammen wäre - oder vielleicht noch ein westafrikanisches Team dazu". Er findet: "Dort würde man auch was Gutes tun, weil es nachhaltig wäre. Man würde die Jugend dadurch fördern, mehr Fußball zu spielen, bessere Voraussetzungen schaffen. Das, was wir jetzt in Katar sehen ist nicht nachhaltig, was den Fußball angeht."

Azzouzi hofft, dass dabei auch die Auftritte der Nationalmannschaft und der Fans Marokkos ein wenig Werbung für eine WM-Bewerbung waren, die Stimmung steckte schließlich an - erst die Gastgeber, später Fußballanhänger weltweit.