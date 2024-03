DEL-Spitzenspiel in Straubing – Tigers empfangen Berlin

Drei Spiele vor Abschluss der Hauptrunde in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) empfangen die Straubing Tigers am Abend zum Spitzenspiel Tabellenführer Eisbären Berlin. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr, das Stadion am Pulverturm ist bereits komplett ausverkauft.

Tigers-Trainer Pokel: "Wollen uns steigern"

Das Spitzenspiel sei jetzt eine Herausforderung für die Mannschaft und ein guter Test vor dem Start in die Playoffs, sagte Straubings Trainer Tom Pokel bei einer Pressekonferenz: "Wir wollen unser bestes Eishockey spielen, wollen uns steigern und mit dem besten Feeling in die Playoffs gehen, mit Selbstvertrauen". Pokel lobt Berlin als sowohl in der Defensive als auch in der Offensive enorm starke Mannschaft. Deswegen stünden sie eben an der Tabellenspitze, so Pokel.

Positive Sieg-Quote gegen Eisbären Berlin

Dennoch ist die Spitzenposition der Eisbären in der DEL nicht unangefochten. Sie sind punktgleich mit den Fishtown Pinguins und wollen sich deswegen in Niederbayern keine Pleite erlauben. Aber auch die Tigers haben keine Punkte zu verschenken. Drei Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde haben die Niederbayern als Tabellendritter vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Wolfsburg. Und sie wollen sich nicht mehr verdrängen lassen. "Wir sind jetzt da und wollen auch nicht mehr weg. Für uns wäre das das Beste, was wir rausholen können", sagt Verteidiger Benedikt Kohl. Von den bisher drei Spielen gegen die Eisbären Berlin haben die Tigers zwei gewonnen und eins verloren.

Verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle

Straubings Trainer Tom Pokel hat bereits bekannt gegeben, dass gegen Berlin im Tor der Niederbayer Florian Bugl spielen wird. Hunter Miska muss erneut auf der Tribüne Platz nehmen. Außerdem fehlt weiter Marcel Brandt, er ist krank, so Pokel. Auf Angreifer Marcel "Malla" Müller müssen die Tigers bis Saisonende verletzungsbedingt verzichten.