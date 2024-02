Straubing Tigers - Saison-Aus für Stürmer Marcel Müller

Für Stürmer Marcel Müller von den Straubing Tigers ist die Saison vorbei. Der 35-Jährige muss sich wegen einer Verletzung operieren lassen. Der sportliche Leiter der Tigers Jason Dunham sagt: "Der langfristige Ausfall von Marcel trifft uns natürlich sehr."

Müller will das Team unterstützen

Grund für das Saison-Aus ist eine Verletzung im Unterkörper, heißt es vom Verein. Nach dem OP ist eine lange Pause nötig. Der Angreifer will seine Teamkameraden in der Zeit auf andere Weise unterstützen. Natürlich sei es sehr frustrierend, dass die Saison nun so ende, so der 35-Jährige. Nach der Operation werde er sich voll und ganz auf die Reha fokussieren, damit einer vollständigen Genesung nichts im Wege steht. "Ich versuche selbstverständlich weiterhin, die Jungs im Hauptrundenendspurt und in den Playoffs von der Tribüne aus und in der Kabine zu unterstützen."

16 Scorerpunkte für den Stürmer

Müller war im vergangenen Sommer aus Krefeld zu den Tigers gekommen. Neun Tore hat der Angreifer in dieser Spielzeit geschossen. Zu sieben Treffern gab er die Vorlage. Die Straubing Tigers liegen in der DEL-Tabelle derzeit auf Platz drei.