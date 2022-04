DEL: Sichern sich die Straubing Tigers das Playoff-Heimrecht?

Am Abend erwarten die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den Deutschen Meister Eisbären Berlin im Stadion am Pulverturm. Mit einem Heimsieg in ihrem letzten Hauptrundenspiel können sich die Niederbayern Tabellenplatz vier und damit Heimrecht in den Playoffs sichern. Das Top-Spiel beginnt um 19.30 Uhr.

Adler Mannheim könnte noch an Tigers vorbeiziehen

Die Eisbären stehen bereits als Sieger der Hauptrunde fest. Die Tigers stehen derzeit auf Rang vier, vier Punkte vor den Adler Mannheim. Allerdings hat Mannheim ein Spiel weniger absolviert und könnte zum Abschluss der DEL-Hauptrunde noch an den Tigers vorbei ziehen, wenn diese heute nicht gegen Berlin gewinnen sollten. Am vergangenen Sonntag hatten die Tigers einen überraschenden 6:3-Sieg gegen Berlin eingefahren.

Straubing ist Geheimfavorit

Kurz vor Abschluss der Hauptrunde in der DEL, während der es Corona-bedingt zahlreiche Spielausfälle und -verschiebungen gegeben hatte, gelten die Straubing Tigers als "Team der Stunde". Sie sind inzwischen auch Geheimfavorit für das Finale. Von ihren vergangenen zehn Partien haben die Tigers keines in regulärer Spielzeit verloren, nur zwei nach Verlängerung beziehungsweise Penaltyschießen.

Tigers-Angreifer Akeson führt Scorerwertung an

Nach einem mäßigen Start in die Saison, bei dem die Tigers hinter ihren eigenen Erwartungen lagen, hat das Team von Trainer Tom Pokel in der zweiten Saisonhälfte überzeugt. Nach 53 Partien haben die Niederbayern 93 Punkte auf ihrem Konto, 28 Spiele haben sie gewonnen. Die Tigers haben mit 182 Treffern die drittmeisten in der DEL erzielt. Angreifer Jason Akeson führt mit 66 Punkten die Scorerwertung in der DEL an.

Gegner in den Playoffs: Adler Mannheim

Sollten die Straubing Tigers die Hauptrunde auf Platz vier beenden, haben sie im Playoff-Viertelfinale (Modus: Best of five) Heimrecht. Sollten sie auf den fünften Rang zurückfallen, spielen sie zunächst auswärts. Auftakt ins Playoff-Viertelfinale ist Palmsonntag, 10. April. Gegner der Tigers sind in jedem Fall die Adler Mannheim. Tickets für das erste Playoff-Spiel können Fans bereits am Abend, in den Drittelpausen, an den Stadionkassen kaufen, oder ab Samstag online.