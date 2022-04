Zeckensaison startet: Experte räumt mit Mythen auf

Frühlingszeit ist Zeckenzeit. Ein Ärgernis für Naturliebhaber, für Mediziner Gerhard Dobler aber eine der interessantesten Zeiten. Der Professor stammt aus Wackersdorf bei Schwandorf und forscht als Zeckenexperte am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr mit Sitz in München. Er räumt mit den gängigsten Zeckenmythen auf.

Zecken hocken nicht auf Bäumen

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist zum Beispiel, dass Zecken auf Bäumen auf ihre Beute warten. "Alle Zecken, die es weltweit gibt, fallen nicht runter, sondern werden von der Vegetation abgestreift", so Dobler. Allerdings: "Es gibt noch eine zweite Art, die sogenannten Jagdzecken. Das sind Zecken, die hinter dem Wirt herlaufen und sich am Fuß festklammern. Die gibt es aber nur in den Tropen."

Die in Deutschland am meisten verbreitete Art der Zecken ist der Gemeine Holzbock. Manchmal seien aber auch andere Arten zu finden, so der Zeckenexperte. Diese Exemplare machen einen Anteil von bis zu zehn Prozent der Zecken aus, die Dobler findet, und werden meist durch Vögel eingeschleppt. "Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass die fremden Arten sich hier vermehren können", erklärt der Zeckenexperte.

Wegen des Klimawandels: Zecken weichen auf Waldränder aus

Schwer haben es Zecken derzeit auch auf der Wiese. Hier kämen sie eigentlich nicht vor, so Dobler, weil es zu trocken und zu warm ist. Eher seien Zecken sehr häufig an den Waldrändern zu finden, also an den Übergangszonen zwischen Wiese und Wald. "Im Wald selbst finden wir weniger Zecken, aber wir stellen fest, dass sie sich im Rahmen des Klimawandels mehr in Richtung Wald bewegen", erklärt Dobler. Das scheine eine Anpassung an die Trockenheit zu sein, die man in den letzten Jahren beobachten kann.