Nach Siegwochenende: Straubing Tigers in Playoff-Form

Die Straubing Tigers bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Team der Stunde. Am Wochenende haben die Niederbayern ihre zwei Auswärtsspiele - am Freitag in Bietigheim und am Sonntagnachmittag in Berlin - erneut gewonnen. Damit ist der derzeitig vierte Tabellenplatz in der DEL gefestigt.

Heimrecht für Playoffs noch offen

Endgültig ist das Heimrecht für die Playoffs aber für die Straubinger nicht gesichert. Die Tigers haben in der Hauptrunde noch zwei Spiele im Kalender: am Mittwoch in Iserlohn und am Freitag zu Hause erneut gegen die Eisbären Berlin. Konkurrent Mannheim, derzeit mit einem Spiel weniger auf dem fünften Rang, hat sechs Punkte Rückstand und noch drei ausstehende Spiele.

Sieg beim Deutschen Meister

Beim amtierenden Deutschen Meister Berlin konnten die Straubing Tigers am Sonntag einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand in einen 6:3-Sieg drehen. Überschattet wurde der Erfolg durch eine Verletzung von Benedikt Schopper, der vom Eis getragen werden musste. Noch ist unklar, wie schwer die Verletzung ist.