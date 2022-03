Straubing Tigers: Auswärtssieg festigt Einzug ins Viertelfinale

Für die Straubing Tigers läuft es in der Deutschen Eishockey Liga weiter gut. Beim Auswärtsspiel gegen Bietigheim konnten die Tigers drei Punkte mit nach Hause nehmen. Damit festigten sie den Einzug ins Viertelfinale.

Frühe Führung für die Straubing Tigers

In der 7. Spielminute gab es das erste Powerplay für die Gäste: Diesen Vorteil nutzte Straubings Taylor Leier direkt aus und brachte seine Mannschaft auf Zuspiel von David Elsner in die 1:0-Führung. Allerdings gelang Bietigheim noch im ersten Drittel der Ausgleich.

Tigers konnten Druck der Gastgeber standhalten

Im zweiten Drittel vergaben die Straubing Tigers zunächst einige gute Möglichkeiten. In der 30. Spielminute gab es dann die zweite Strafzeit des Abends gegen die Bietigheimer und die Straubinger nutzten ihr Powerplay erneut: Nach einem hervorragendem Pass von Jason Akeson gelang es diesmal Mike Connolly, Torhüter McCollum zu überwinden. Im dritten Drittel traf Parker Tuomie mit Unterstützung von Ian Scheid zum 3:1 und machte damit alles klar.

Am Sonntag nächstes Auswärtsspiel in Berlin

Bereits am Sonntagnachmittag treffen die Straubing Tigers in der Haupstadt auf die Eisbären Berlin, am Mittwoch steht die Nachholpartie gegen die Iserlohn Roosters in der Eissporthalle Iserlohn auf dem Plan.