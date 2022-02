Tigers Nachwuchs-Keeper: Shutout bei DEL-Premiere

Der erst 17 Jahre alte Nachwuchskeeper Philipp Dietl hat bei seiner DEL-Premiere mit den Straubing Tigers einen Shutout gefeiert. Er hat beim 2:0 Sieg der Niederbayern am Dienstagabend bei EHC Red Bull München insgesamt 28 Schüsse auf sein Tor abgewehrt. Die beiden Tore für die Tigers erzielten bereits im ersten Drittel Ian Scheid und Sandro Schönberger.

Kurzfristiger Einsatz

Der Einsatz von Philipp Dietl im Tor der Tigers war kurzfristig zu Stande gekommen. Der Finne Tomi Karhunen hatte vergangene Woche um die Auflösung seines Vertrages gebeten und Sebastian Vogl fällt aktuell wegen einer Beinverletzung mehrere Wochen aus. Zwar hatten die Tigers am Dienstag den US-Amerikaner Tyler Parks als neuen Keeper vorgestellt. Er wird aber erst am Mittwoch in Straubing erwartet.

Die jungen Wilden im Tor

Hinter dem 17-jährigen Dietl als Starter im Tor der Tigers war beim Spiel in München der 16-jährige Nico Pertuch als Backup auf der Bank. Pertuch vom EV Landshut war kurzfristig mit einer Förderlizenz ausgestattet worden.

Jetzt zwei Heimspiele in Folge

Am Wochenende haben die Straubing Tigers zwei Heimspiele in ihrem Kalender. Am Freitag (19.30 Uhr) kommen die Wolfsburg Grizzys ins Stadion am Pulverturm und am Sonntag erwarten die Tigers (14 Uhr) die Augsburger Panther. Derzeit sind die Tigers Tabellensiebter.