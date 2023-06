3. Liga weiterhin live im BR Fernsehen und im Stream

Bayerns Fußballfans freuen sich auf vier Klubs

Die Gewinner sind Bayerns Fußballfans. Denn in der kommenden Saison spielen gleich vier Traditionsklubs aus dem Freistaat in der 3. Liga: Zum TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt gesellen sich Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg und der bayerische Regionalliga-Meister und Aufsteiger SpVgg Unterhaching.

BR-Sportchef Christoph Netzel ist sich sicher: "Die 3. Liga im 3. Programm - das passt! Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir für die zahlreichen Fußballfans in Bayern weiterhin attraktive Livespiele unserer bayerischen Vereine übertragen können. Die 3. Liga live ist im BR Fernsehen ein Erfolgsprogramm: In der vergangenen Saison haben wir in der Summe mit den 23 Livespielen bundesweit knapp vier Millionen Fußballfans erreicht, gute zwei Millionen waren es alleine in Bayern. Dazu bieten wir zur 3. Liga ein umfangreiches Gesamtpaket in TV, Radio, Web/App und unseren Social Media Kanälen", erläutert Netzel.