Schmerz erstmals objektiv im Gehirn vermessen

Wie stark ist der Schmerz wirklich, den ein Patient oder eine Patientin erlebt? Für die richtige Medikamentendosierung ist das eine entscheidende Angabe, die aber manche Schmerzleidende nicht mehr machen können, beispielsweise wenn sie an Demenz erkrankt sind. Mediziner in den USA haben jetzt vielleicht eine Lösung gefunden: Sie konnten die Schmerzstärke am Gehirn ablesen.

KI im Gehirn lernt den Schmerz kennen

Für das Experiment haben sich vier Schmerzpatienten Elektroden hinter die Stirn implantieren lassen. Ein lernender Algorithmus hat die Regungen im Gehirn verfolgt, erklärt Studienleiter Prasad Shirvalkar von der Universität von Kalifornien in San Francisco: "Die Elektroden haben elektrische Aktivitäten des Gehirns mehrere Monate lang aufgezeichnet. Gleichzeitig haben wir die Patienten häufig gefragt, wie stark ihre Schmerzen sind. Direkt nach der Befragung konnten sie mit einer Fernbedienung einen Schnappschuss ihrer Gehirnaktivitäten machen."

Weitere Forschung soll Schmerz immer besser sichtbar machen

Erstmals ist es Medizinern damit gelungen, Schmerz objektiv zu messen. Weitere Studien sind nötig, die auch noch andere Schmerzregionen im Gehirn einbeziehen. Wünschenswert wäre auch, dass keine Operation mehr notwendig ist, sondern dass speziell entwickelte Elektroden von außen auf den Kopf aufgesetzt werden. Ihre Aufgabe wäre, den Schmerz sozusagen aus der Distanz genauso gut sichtbar zu machen wie implantierte Elektroden.

So ließe sich für Betroffene vermutlich auf schonende Art und Weise ein passendes Medikament in der richtigen Dosierung finden. Sogar für diejenigen, die dement sind, bewusstlos oder auch für kleine Kinder. Also für alle, die ihre Schmerzen nicht verbal beschreiben können.